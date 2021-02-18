撞球／安麗盃常客珍娜李罹癌 台灣撞壇感錯愕

韓裔美籍撞球「黑寡婦」珍娜李今天傳出罹患卵巢癌，中華民國撞球總會女子委員會主委鄒明德聽聞後也感到錯愕，他表示，珍娜李熱心、大方且敬業，並引領全球女子撞球風潮。

美國媒體「華盛頓郵報」報導，今年49歲珍娜李（Jeanette Lee）罹患卵巢癌，已是癌症第四期，且癌細胞已移轉到淋巴結，醫生研判壽命僅剩不到1、2年。

珍娜李多次參加台灣所舉辦的安麗盃女子撞球賽，1999年曾經獲得亞軍，在台灣有不少粉絲。

不過，珍娜李依舊展現對抗病魔的決心，「我要將在撞球桌上的決心，帶到這場戰鬥中」，珍娜李為了她的3名女兒，展現永不放棄精神。

珍娜李生涯拿下超過30多座國際與國家賽事冠軍，比賽時常以黑色裝扮現身，加上犀利球風，因此擁有「黑寡婦」稱號，但職業生涯中，因脊椎側彎，曾多次進行手術。

珍娜李曾數度來台參加安麗盃世界女子花式撞球賽，在台灣也有不少球期，鄒明德也對珍娜李留下深刻印象。

鄒明德表示，珍娜李美麗大方、熱心助人，致力於公益，曾多次發起捐助選手活動，他說：「珍娜李不做作、給人印象極好，很樂意配合，讓贊助商都覺得花錢花得很值得。」

珍娜李為1990年代撞球圈指標人物，鄒明德表示，早期撞球選手不多，珍娜李在場上除了展現拚鬥精神，還為比賽增添不少秀味，無論是在打扮或球技上，進一步引領後來全球女子撞球風潮，很多選手開始模仿她。