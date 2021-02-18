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企排／例行賽壓軸戰 台電挑戰不敗紀錄

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
ELEVEN SPORTS提供
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企業16年甲級排球聯賽例行賽倒數計時，龍頭台電男排隊周日（21日）下午5點將挑戰本季例行賽不敗金身，中纖女排隊則有機會在戰績榜反超台北鯨華隊、前進第二名，20日起一連兩天的例行賽最終日賽程將於屏東縣立體育館進行。

台電男排前一度例行賽吞敗，已要回溯到2019年2月16日對上conti隊，目前已將跨季連勝場次推進到46場，本周日對決目前排名第二的台中長力隊，將挑戰企排16年的例行賽24戰全勝紀錄。

女排賽事聚焦在中纖女排的排名上，目前戰績榜上中纖積分僅以1分落後台北鯨華，但台北鯨華的例行賽已全部結束，若是「纖女」本周兩場賽事贏下任何一場，或是兩天都打入5局大戰，排名就能超車鯨華，以排行榜第二的名次進入季後挑戰賽。

企排例行賽最後2天賽程，ELEVEN  SPORTS  1台與中華電信MOD ELEVEN PLUS頻道都將全程轉播。

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