企業射箭／隋昀瑾成選秀狀元 盼追隨雷千瑩發光發熱

企業射箭聯賽三年在今天舉行公開選秀會，共有男、女34名選手投入選秀，最終去年效力協會青年隊的隋昀瑾、許家豪分別在首輪前兩順位被台中銀行與凱撒飯店選入，成為今年選秀男、女狀元，兩人也期盼在新賽季有所表現。

企業射箭聯賽第三年將在3月27、28日開射，會長邱炳坤在今天的選秀會前也強調，新的一年希望能吸引更多觀眾進場觀賽，也將設立獎金制度，比賽場地目前則暫定在台南、台中、高雄、台北市、新北市等地舉行，增加比賽的可看性。

今天的選秀會共有34名選手投入選秀，將採取不分性別、S型選秀方式進行，最終共有19人中選，其中首輪第一順位台中銀行選入台北大學的女子選手隋昀瑾成為今年選秀狀元。

曾在2019年世青賽拿下女團銀牌的隋昀瑾，國小時曾是田徑隊的一員，直到六年級時才開始投入射箭訓練，國二隨即在全中運射出個人賽第四名的佳績，前年全中運更一舉拿下個人賽金牌，過去兩年企業射箭聯賽她也都代表協會青年隊出賽。

對於成為今年選秀狀元，隋昀瑾坦言意外，也希望能以雷千瑩和學長湯智鈞為學習對象，在國際賽事上發光發熱，台中銀行教練張富鈞表示，隋昀瑾在今年世大運選拔賽中有不錯表現，在選秀會前就已經鎖定她成為今年狀元。

至於凱撒飯店則是在首輪第二順位選入男子選手許家豪，他坦言在全國成績並不算突出的他能成為首位獲選的男子選手，讓他感到相當訝異，但也因此增添信心，「過去比賽的時候我很容易想太多，希望能從心態改變起，追上學長姐的腳步。」