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撞球／「黑寡婦」珍娜李驚傳罹患卵巢癌 剩不到一年壽命
身受台灣球迷喜愛的的撞球名將「黑寡婦」珍娜李（Jeanette Lee），據美國八卦媒體《TMZ》報導傳出她罹患卵巢癌，她的友人更是爆料珍娜李已經剩不到一年壽命。
報導指出，49歲珍娜李的家人已發出聲明，她已經進入癌症四期，並且已完全轉入到淋巴結中，連醫生表示，至此她可能僅剩幾個月、不到一年的壽命。
然而珍娜李表示自己已準備好對抗疾病，並誓言採取任何方式去擊敗它，她告訴美國撞球運動員協會，「我打算把我對撞球比賽的決心帶到這場戰鬥當中。」、「傳奇籃球教練Jim Valvano曾告訴我們永不放棄，我應該為了我的3個女兒這麼做。」
珍娜李擁有30年的職業撞球選手經歷，是1990年代最具宰制力的女將，她「黑寡婦」的稱號來自他的朋友，她說她就像是球檯上的殺手。
珍娜李是韓裔美國籍球員，她也曾數次來台灣參加安麗盃，2013年獲選進入美國撞球協會名人堂，生涯後期她因為受到脊椎側歪的影響，不得不離開球檯。
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