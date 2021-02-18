風神踏遍全台 魏睿騰領軍手搖車騎士撰寫自己的故事

2020年不受疫情影響 依舊熱血環島的風神騎士們 （照片提供：風神車隊）

手搖車在近年成為身障朋友最重要的運動夥伴之一，幫助很多身障朋友走出家門，到達原本不容易到的地方，開拓他們的生活和視野，但最初的手搖車其實對身障朋友來說是個大問號，完全不知道該如何運用，又能幫助自己到什麼程度，而身為台灣最初接觸手搖車的先驅，臺中市身心障礙福利協會的理事長魏睿騰，在過去十年間帶著一批又一批的身障騎士們踏遍台灣各地，在全台留下手搖車騎士的身影，這一路走來有諸多困難，但也為他帶來巨大的成就感，而這故事都是從民國一百年開始講起。

魏睿騰理事長為完成環島的騎士們頒發完成證書 （照片提供：風神車隊）

這個車子真的有辦法環島嗎？

手搖車最早是由財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心（簡稱 CHC ）開始著手開發，為了要補上自行車的最後一塊拼圖，讓身障人士也能享受自行車的樂趣，「一開始連研發人員都不太確定這台車有沒有辦法撐完一套環島行程，所以第一次環島的時候我們都自稱神風勇士，因為我們是第一批挑戰用手搖車環島的人。」魏理事長話語中透露出霸氣，他自嘲自己是白老鼠，去做這件未知的壯舉，但手搖車確實改變了他的人生，讓他更有使命感，要藉由手搖車幫助更多身障人士走出家門。

「第一次成功環島後，我們就想說把車隊名稱取叫風神吧，來去如風。」第一次環島的成功經驗，讓魏理事長心中的想法更加穩固，這活動要持續辦下去，「現在每一年都非常多人報名參加，北中南的人都有，很多人不辭千里每週六日都來台中一起訓練，風神車隊已經成為台灣身障者心目中重要的象徵，我希望這樣的精神能夠延續下去。」

每個身障騎士都在環島的過程中越來越開朗 （照片提供：風神車隊）

跛腳又怎樣？我就跛腳

魏理事長因為三歲時注射小兒麻痺疫苗的緣故，導致下肢肌肉萎縮，但這並沒有打倒他，相反的讓他堅強的面對這一切，「我覺得要克服一切困難之前，真實的面對自己是第一步要做的事情，小時候在學校拄著拐杖，同學會叫我跛腳，很多人會因此感到自卑，但我就覺得「對阿！我就跛腳啊，他們講得也沒問題，久而久之你自己接受自己，大家的態度也會轉變。」

魏理事長也用同樣的態度面對協會中的會員以及車隊的身心障礙朋友，有些人會認為這樣的態度太過直接，但唯有這樣才能打造強大的內心，「克服玻璃心最好的方式就是打碎它，然後把它重建得更堅固。」在退休後接任了臺中市身心障礙福利協會理事長以來，魏理事長可能擊碎了無數顆玻璃心，但他也陪伴他們重新建立自信，相信自己能夠做到更多事情，而不是只能躲在陰暗處自怨自艾，「風神車隊的座右銘就是用自己的力量感動自己，我希望每個會員都能夠真切的感受到自己的力量，然後鼓舞自己。」不假他人之手，認同自己、鼓舞自己是這十年來風神車隊打造出的精神。

重新認識自己的同時 坦然面對過去的一切

「曾經有位學員因身體的不便與家人衝突，心裡面有疙瘩，但我們瞞著他，找家人來迎接他環島回來，到終點的時候，很自然的跟家人擁抱在一起，其實也沒有講什麼話，但就感覺那瞬間心裡面的疙瘩都沒了，因為環島讓他重新認識了自己，自然對於身邊的人事物也會有新的想法。」每每看到這樣的場景，都會讓魏理事長很感動，雖然有著得理不饒人的刀子嘴，但總是希望能夠讓每個參與活動的會員都能自立自強，不要依靠他人的生活，「不希望會員太過於依賴志工，讓大家都能盡量自己完成所有的事情，是我的目標。」

騎到壽卡的風神騎士們 （照片提供：風神車隊）

從 100 年開始，魏理事長培訓的手搖車騎士從南到北以及外島已經不計其數，現在政府機關也開始慢慢推動手搖車出借的服務，未來大家也會有更多機會在路上看到手搖車，為了那一天的到來，身障人士們的也必須要準備好自己的狀態，屆時就到了驗收魏理事長第一個十年成果的時候了。

太魯閣也有風神車隊的身影 （照片提供：風神車隊）

越過每個高山之後 看到的景色是無比美好

「我們車隊現在騎過武嶺、騎過南迴的壽卡，每次騎之前都會有人說，這很難，可能沒辦法吧，但我們都能達成，甚至可以海放正常的自行車騎士。」帶著手搖車騎士們踏遍台灣各地的魏理事長，對於風神車隊的未來，魏理事長希望能夠讓台灣的手搖車騎士站上國際舞台，讓大家看到身障騎士身上的強大能量。

「人已經殘了，心還要殘嗎？」在接觸手搖車之前，其實也沒有接觸過太多運動的魏理事長鏗鏘有力的說出這句話，一句說起來簡單但非常不容易做到的一句話，但這十年來帶領著眾多身障人士走出家門，與外界接觸，除了身體上成長之外，精神上的富足是更明顯的，有時人會覺得自己活在陰影之後，但那只因為你背對著陽光，只要願意轉過身來，人人都能擁有向陽而生的生活，這是一群風神騎士的故事，但它也可以成為你我的故事。

「愛運動動無礙」Together we move

責任編輯：Andrew

圖片來源：蕭群