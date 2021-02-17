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傳橋本聖子接任東奧組委會主席 週刊預告醜聞

中央社 / 東京17日專電
日本東京奧運暨帕運組織委員會前主席森喜朗因涉及性別歧視發言，已於12日請辭。 路透社
日本東京奧運暨帕運組織委員會前主席森喜朗因涉及性別歧視發言，已於12日請辭。 路透社

日本東京奧運暨帕運組織委員會前主席森喜朗因涉及性別歧視發言，已於12日請辭。今天傳出接任人選可能是東奧暨帕運大臣橋本聖子，預定明天出刊的週刊文春預告將爆料醜聞。

83歲的森喜朗本月3日發言被指是歧視女性，引起國內外批評聲浪，森喜朗4日下午公開道歉、撤回發言，12日辭去東奧組委會主席。由組委會名譽主席御手洗富士夫等8人組成「（主席）候選人檢討委員會」，昨天、今天開會討論接任人選。

日本各大媒體今天報導，（主席）候選人檢討委員會朝著請56歲的橋本聖子接任主席的方向研議，如果她願接任，組委會經過必要手續後，本週內將正式召開理事會選出新主席。（主席）候選人檢討委員會明天將召開第3次會議討論。

東奧組委會新主席人選被傳已「定於一尊」，由橋本接任。橋本今晚將近8時（台灣時間晚上7時）對媒體說：「組委會已成立（主席）候選人檢討委員會，都按照手續進行，有關人事問題，我沒更多話要說。」

被媒體問及「是否被詢問接任主席一事」時，橋本表示，包括此事在內，都按程序進行，她不便多說。媒體再問「如果被請託接任，是否接受」時，她再度強調，有關人事的問題，不便回答。

預定18日出刊的週刊文春今天預告將刊載「奧運崩毀」的內幕。預告還附上照片指出橋本曾對以前有「冰上貴公子」之稱的花式滑冰高手高橋大輔強行索吻。預告指出橋本是「性騷擾」慣犯，有受害女性表示自己也是犧牲者。

此外，前東京都知事豬瀨直樹今天在推特（twitter）批評說，橋本簡直是前主席森喜朗的應聲蟲，如果當上主席，只會是「傀儡政權」，並非選女性當東奧組委會主席即可，如果這樣，東奧組委會的體質無法改革。豬瀨痛批說，若由橋本接任，會讓人覺得評選過程不透明。

橋本聖子生於1964年，是東京首度舉辦奧運當年出生，曾說自己的名字就是取自奧運聖火的聖字。

她出身於北海道勇拂郡早來町（現安平町），曾是競速滑冰運動員、自行車運動員，是罕見有參加過夏季及冬季奧運者，共7度參加奧運。她在1992年阿爾貝維爾（Albertville）冬季奧運女子1500公尺競速滑冰項目勇奪銅牌。

橋本1995年進入政壇，1996年以國會議員身分挑戰亞特蘭大奧運後退出體壇。她歷任外務副大臣（外交部副部長）、自民黨參議院會長，前年9月就任東京奧運暨帕運大臣。

她也擔任過日本奧運委員會（JOC）副會長、2014年索契（Sochi）冬季奧運、2016年里約奧運的日本國家代表隊團長。

帕運 花式滑冰 聖火

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