桌球／鄭怡靜過年慶生 憂訓練課表加重只敢吃1塊蛋糕

在中國移地訓練的台灣桌球一姐鄭怡靜15日剛度過29歲生日，人緣頗佳的她收到不少蛋糕，但憂心教練將課表升級到「最高等級」，她說：「我還是吃一塊蛋糕就好。」

鄭怡靜去年赴中國征戰女子世界盃、桌球年終賽以及世界桌球職業大聯盟（WTT）澳門國際桌球賽，隨後就留在中國，參加中國桌球超級聯賽。

鄭怡靜目前在中國移地訓練，並在當地過年。在她印象中，當選手後，15年來大概只有2至3次在台灣過年，也讓她特別珍惜在家及在台灣的時間。

鄭怡靜透露，過去到歐美比賽，儘管不一定會像東方國家有著濃厚的年節氣氛，但她一定會抽空與台灣的家人、朋友視訊拜年，感受年節氣氛。

鄭怡靜這次在中國過年，也少不了圍爐吃火鍋，她說：「我其實是個火鍋控，能吃到火鍋很滿足，另外，移地訓練的單位有辦了一個包金元寶（水餃）活動給我們體驗。」

鄭怡靜15日剛度過29歲生日，台灣桌球一哥林昀儒與其他選手一同為鄭怡靜慶生，讓她直呼難忘，她也許下生日願望，「除了備戰奧運順利以外，希望疫情可以早點結束，大家平安健康」。

鄭怡靜今年一口氣收到不少蛋糕，她笑著說，「好想全部吃掉」，但她冷靜過後決定放棄，她說：「佳奇（鄭佳奇）教練會把我的課表升級到最高等級，所以我還是吃一塊蛋糕就好。」

WTT今年3月將首度前往中東，在卡達舉行兩站挑戰賽， 鄭怡靜屆時將從中國直接飛往卡達參賽，談到後續規劃，她表示，將視疫情狀況進行調整。