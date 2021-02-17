澳網／重新開放球迷進場 最後4天有觀眾

今年澳網在新冠肺炎疫情中登場，最初賽會每日開放3萬名觀眾進場，但13日開始「閉門」，不過最後4天賽事將迎接球迷回歸，澳網執行長提列（Craig Tiley）表示，從明天開始將再開放球迷進場。

「我們期待也歡迎球迷在後面4天回到澳網，為這場賽事有個很嗨又很安全的結尾。」提列表示，每個區間將開放最多7477名球迷進到場館，約是總觀眾席數量的5成。

澳網閉門比賽的決定是由維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）宣布，主因是墨爾本機場飯店出現幾例新冠肺炎確診案例，賽事才從13日起連續5天禁止觀眾進場，這項限制今天凌晨就會解除。

提列提到，上周有觀眾進場的經驗，為賽事增加許多氣氛和活力，「球員也很謝有這機會，在將近一年後能在球迷前表現，很多人都說和球迷能再次連結感觸很深。」現在主辦單位決定在依照防疫規定下再度開放球場，代表4強賽和決賽不用再用「罐頭音效」製造掌聲。

重新迎接球迷的賽程將由混雙8強打頭陣，接續就是生涯握有23座大滿貫金盃的美國傳奇小威廉絲（Serena Williams）和日本名將大坂直美之戰，以及另場美國女將布蕾迪（Jennifer Brady）和捷克穆霍娃（Karolina Muchova）的對決。

主球場拉沃球場的壓軸戰，將由尋求澳網第9冠的塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）碰會外賽晉級的大黑馬、世界排名114的俄羅斯卡拉采夫（Aslan Karatsev）。