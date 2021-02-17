快訊

無視警告！他硬闖踩裂古蹟橋還墜地 下場曝光

天罰？神學士「炸彈講習班」出意外 30名成員當場炸死

澳網／重新開放球迷進場 最後4天有觀眾

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
澳網最後4天賽事將迎接球迷回歸。 美聯社
澳網最後4天賽事將迎接球迷回歸。 美聯社

今年澳網在新冠肺炎疫情中登場，最初賽會每日開放3萬名觀眾進場，但13日開始「閉門」，不過最後4天賽事將迎接球迷回歸，澳網執行長提列（Craig Tiley）表示，從明天開始將再開放球迷進場。

「我們期待也歡迎球迷在後面4天回到澳網，為這場賽事有個很嗨又很安全的結尾。」提列表示，每個區間將開放最多7477名球迷進到場館，約是總觀眾席數量的5成。

澳網閉門比賽的決定是由維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）宣布，主因是墨爾本機場飯店出現幾例新冠肺炎確診案例，賽事才從13日起連續5天禁止觀眾進場，這項限制今天凌晨就會解除。

提列提到，上周有觀眾進場的經驗，為賽事增加許多氣氛和活力，「球員也很謝有這機會，在將近一年後能在球迷前表現，很多人都說和球迷能再次連結感觸很深。」現在主辦單位決定在依照防疫規定下再度開放球場，代表4強賽和決賽不用再用「罐頭音效」製造掌聲。

重新迎接球迷的賽程將由混雙8強打頭陣，接續就是生涯握有23座大滿貫金盃的美國傳奇小威廉絲（Serena Williams）和日本名將大坂直美之戰，以及另場美國女將布蕾迪（Jennifer Brady）和捷克穆霍娃（Karolina Muchova）的對決。

主球場拉沃球場的壓軸戰，將由尋求澳網第9冠的塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）碰會外賽晉級的大黑馬、世界排名114的俄羅斯卡拉采夫（Aslan Karatsev）。

澳網

延伸閱讀

澳網／墨爾本新增病例掛零 最後4天賽事放球迷進場

澳網／最年長女將初闖大滿貫8強 謝淑薇：以自己為榮

澳網／39歲小威廉絲 挫前球后闖4強

澳網／外媒好奇為何穿雜牌搭配無贊助？謝淑薇：在台沒人經紀

相關新聞

澳網／重新開放球迷進場 最後4天有觀眾

今年澳網在新冠肺炎疫情中登場，最初賽會每日開放3萬名觀眾進場，但13日開始「閉門」，不過最後4天賽事將迎接球迷回歸，澳網...

澳網／謝淑薇結束驚奇旅程 「這原因」暫時無法返台

台灣網壇「一姐」謝淑薇闖進澳網女單八強，締造我國女將在大滿貫賽最佳紀錄，而在八強賽中以兩個6比2不敵世界排名第3的日本名將大阪直美，結束本屆澳網驚奇旅程。 此趟收穫滿滿的謝淑薇結束澳網賽

澳網／俄羅斯內戰 梅德維夫推進19連勝闖4強

澳網前聯手率俄羅斯隊摘下ATP盃冠軍，梅德維夫（Daniil Medvedev）今天和羅布雷夫（Andrey Ruble...

網球／詹家姊妹再出發 開胡闖8強

揮別澳網女雙首輪出局低潮，詹家姊妹詹詠然／詹皓晴本周轉戰在墨爾本的菲利普島大獎賽（Phillip Island Trop...

澳網／終結閨密黑馬旅程 美國女將布蕾迪再闖4強

去年美網初嘗大滿貫4強滋味，澳網列22種子的美國女將布蕾迪（Jennifer Brady）今天再嚐到4強滋味，她今天澳網...

澳網／球后芭蒂掰掰！捷克女將逆轉晉4強

休息11個月才在澳網重回賽場，肩負地主球迷希望的「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）今天卻陷入苦戰，和首闖澳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。