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批政府防疫不力 日本島根縣有意抵制東奧聖火傳遞

中央社 / 東京17日專電
東京奧運聖火傳遞預定3月舉行，5月在島根縣內舉辦聖火傳遞，但島根縣知事丸山達認為政府與東京都因應新冠肺炎防疫不力，有意抵制聖火傳遞。 美聯社
東京奧運聖火傳遞預定3月舉行，5月在島根縣內舉辦聖火傳遞，但島根縣知事丸山達認為政府與東京都因應新冠肺炎防疫不力，有意抵制聖火傳遞。 美聯社

東京奧運聖火傳遞預定3月舉行，5月在島根縣內舉辦聖火傳遞，但島根縣知事丸山達認為政府與東京都因應新冠肺炎防疫不力，他今天表示，若不改善，島根縣不得不取消聖火傳遞。

日本TBS電視台報導，丸山今天在島根縣討論聖火傳遞的臨時執行委員會上表示，目前存在的問題沒解決的話，島根縣想取消舉辦東奧聖火傳遞。

丸山認為，政府及東京都政府沒做好2019冠狀病毒疾病疫情的防疫措施，如果舉辦東奧，疫情從東京擴大，將對疫情獲得控制的島根縣民和島根縣的餐飲店造成影響。

聖火傳遞預定3月25日從福島縣開始起跑，5月15、16日傳遞路線到島根縣有170名跑者，預定7月23日東奧開幕式當天跑到終點東奧主場館新國立競技場。

丸山今天表示，今後約一個月期間，將觀察政府與東京都政府應對防疫措施，再正式做出是否撤出辦聖火傳遞的決定。

對於東京奧運暨帕運的舉辦，丸山本月10日在例行記者會上表示：「不樂見舉辦，根本沒舉辦的資格。」

日本產經新聞報導，對於丸山的發言，東京都知事小池百合子今天提出反駁。小池對媒體表示，東京都一直都適切地做好防疫工作，今後有必要大家一起炒熱東奧氣氛，相信47都道府縣好好合作的話將有助於提振經濟的永續復甦。

聖火 帕運

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