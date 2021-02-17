羽球／「毫不掩飾自身優缺點」 BWF專文解析「麟洋配」

台灣「黃金男雙」李洋及王齊麟上個月在泰國三連戰中勇奪三冠，完成職業生涯中罕見的「帽子戲法」，BWF(世界羽球聯盟)官網也撰文介紹「麟洋配」，認為他們不論在場外或場內的個性，給這趟泰國行留下不可抹滅的印記。

BWF官網表示，「麟洋配」與其他男雙與眾不同的是，他們在不論在場內或是場外都充滿著活力，「場上他們無拘無束奔跑著，場外又能展現幽默風趣的一面，成為兩人最大的賣點。」

國際賽資歷較為豐富的王齊麟早期與陳宏麟組成「雙麟配」，兩人排名曾經到達世界第四，而在陳宏麟退休之後，2019年王齊麟改與國中同學李洋搭檔，王其麟曾透露，「我們從10、11歲就認識了，所以我們很了解對方，那時候他又矮又胖，但我不喜歡他的技術，因為他太厲害了。」，而兩人合拍的第一場比賽 ─ 300等級的西班牙大師賽就拿下男雙冠軍，近年來成績也相當穩定。

文章內容提到，在這三周的比賽中，「麟洋配」坦承自己技術不如一些對手，所以得依靠力量及速度來彌補，面對印尼男雙傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan）正是如此，王齊麟笑稱：「馬來西亞以及印尼的選手技術比我們好，所以我們不跟他拚技術，靠的是力量，我有的是肌肉。」

而文末也表示，正是這種毫不掩飾自己優劣的性格，造就「麟洋配」躍升頂尖男雙之林，他們已經連續獲得三座冠軍，有助於提升士氣，「麟洋配」逐漸進化的身手將為男雙帶來不同高度。