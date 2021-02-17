歐冠／新星姆巴佩封神戰 帽子戲法力退巴薩梅西

法國少年球星姆巴佩單槍匹馬，摧毀球王梅西領軍的巴塞隆納，一步步走在世界最佳的路上！

17日凌晨打響的歐冠16強首回合，大巴黎與巴塞之戰成為22歲球星姆巴佩的個人秀，獨進3球，率隊4：1勝出、將巴塞逼到淘汰邊緣。姆巴佩成為史上首位淘汰賽對巴薩上演帽子戲法的球員，他從當年那位摩納哥小天才，如今在歐冠賽場揚威，只差一座歐冠冠軍與金球獎就可確立球壇地位。

姆巴佩個人秀

歐冠16強淘汰賽首回合於17日凌晨打響，巴塞坐鎮主場諾坎普迎來缺兵少將的大巴黎，2大攻擊手（從巴塞轉戰大巴黎）巴西球星內馬爾、阿根廷好手迪馬利亞都因傷缺陣，大巴黎僅由22歲的姆巴佩「單核心」帶隊。

而這成為姆巴佩的封神之戰，ESPN報導，雖然團隊早早送給巴塞點球而陷入落後，姆巴佩在32分鐘於小禁區靠著個人能力，卸球、假動作抽射，一氣呵成破門追平比分，下半場更以左腳、右腳各一次開火，上演帽子戲法，全場個人10次過人9次成功、5次射門4次射正內含3球，加上隊友小基恩的頭鎚破門，助大巴黎4：1痛宰梅西坐鎮的巴塞，巴塞慘丟4個客場進球、幾乎確定出局。

姆巴佩上演帽子戲法的瘋狂表現引來球界讚嘆，向來喜愛梅西的退役球星「足球紳士」萊因克爾感嘆「我們見證了梅西與姆巴佩的交接儀式」，AC米蘭名宿科斯塔庫塔則表示，姆巴佩接下傳承、將獲得金球獎。前輩的讚嘆並非空穴來風，貴為足壇最傳奇的豪門之一，巴塞從未在歐冠淘汰賽被同一個人單場狂灌3球，更遑論是在驕傲的主場諾坎普，而姆巴佩卻在「進攻線同事」缺席的情況下辦到了。

差歐冠冠軍、金球獎

回顧姆巴佩的發跡歷史，由於他改寫的數據紀錄太驚人，總是令人忽略他才22歲的事實。姆巴佩出自於法國知名青訓中心克萊楓丹基地，當時就吸引歐陸豪門關注，最終他選擇加盟摩納哥，每次的上場都在打破最年少的紀錄，17年在歐冠淘汰賽6戰6球，轉會傳聞已然壓不住，17年夏窗他以先租再買斷的方式，總計以世界足壇次高的轉會費轉戰大巴黎。

再來的新聞多數球迷就很熟悉，姆巴佩18年夏季獲選法國隊世界盃陣容，一路過關斬將，16強賽正面對決梅西領軍的阿根廷，姆巴佩用碾壓式的速度打垮對手、梅開二度，最終決賽也轟進遠射，幫助法國登頂世界，自己也獲選為最佳新秀，而那時的他尚不滿20歲。回到歐洲俱樂部賽場，姆巴佩上賽季幫助球隊殺到歐冠亞軍，如今身價已飆到1.8億歐元（世界最高），就差歐冠賽場捧杯、拿下金球獎，就有望接班梅、羅2大球王的地位。

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