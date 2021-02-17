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網球／轉戰菲力普島大獎賽 詹詠然、詹皓晴無緣女雙4強
台灣網球雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴今天在菲力普島大獎賽8強賽，次盤搶七大戰先盛後衰，最終以3比6、6比7（6比8）不敵中國女將王雅繁與日本女將二宮真琴，無緣4強。
詹詠然與詹皓晴今年澳洲網球公開賽女雙、混雙均在首輪遭到淘汰，本週繼續攜手征戰在墨爾本舉行的菲力普島大獎賽，高居大會頭號種子，首輪輪空，16強賽以直落二力退美國選手麥海爾（Christina McHale）與俄羅斯選手薩文尼克（Valeria Savinykh）。
詹詠然與詹皓晴8強賽遭遇到中國女將王雅繁與日本女將二宮真琴所組成的「中日聯軍」，詹家姊妹開賽發球局兩度失守，儘管在第6局破發成功，但盤末發球局未能保住，以3比6丟掉首盤。
詹家姊妹次盤重振旗鼓，第4局發球局遭破後回穩，並在第7局還以顏色，與對手一路纏鬥，詹家姊妹一度化解對手賽末點，將比賽逼入搶七。
詹家姊妹在搶七大戰，一度以6比4領先、握有2個盤末點，但關鍵時刻未能穩住陣腳，遭對手連得4分，最終以6比7（6比8）吞下敗仗。
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