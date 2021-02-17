羽球／戴資穎稱霸150周球后 「小戴障礙」再堆高

世界羽聯（BWF）本週公布最新世界排名與積分，戴資穎以406勝152敗、積分10萬6075持續稱后，並以球后之姿累積稱霸150週，持續堆高「小戴障礙」。

世界羽聯積分因新冠肺炎疫情影響，自去年3月戴資穎拿下第三座全英公開賽后冠後就凍結積分，也讓她的累積球后週數停留在148，積分凍結直至今年2月才重啟，戴資穎上月連續在泰國出征3站賽事，3站累積1金2銀的好成績。

而在新年過後，戴資穎也從積分凍結前的9萬7575分增至10萬6075分，繼18年11月後再度登上10萬積分大關。

世界羽聯積分排名以戴資穎的10萬6075分高居第1，中國陳雨菲9萬6465分排第2，第3則是在泰國與小戴鑿戰3場的西班牙女將瑪琳（Carolina Marin）。