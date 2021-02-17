健身知識／香港健身教練執照種類與收入

私人健身教練英文通常以Personal Trainier或PT簡稱，有其他地方會稱呼為健身教練 Ptt。

健身教練執照種類

健身教練必須持有相關健身教練執照才可以在健身中心授課，而考取健身教練執照的學員，需要完成筆試以及實操考試包括：

-完成體能考試要求

-考取心肺復蘇法（CPR)證書

-於健身中心完成指定時數實習教練才可獲發健身教練證書

市面上考取健身教練牌的學院眾多，不同學院的進修階梯都有所不同，以證書的認受性來說，主要分為幾種類型。

1.本地大學提供的健身教練課程（香港政府認可）

2.香港健美總會及體適能總會健身教練課程（香港政府認可）

3.其他外資學院提供的健身教練課程（國際性認可，方便海外升學進修）完成初級健身教練課程後，學員可以按自己的興趣再進修相關科目，例如伸展教練，健身球教練，復康教練等等。

健身教練大致分為兩種

健身中心駐場教練：比較多健身教練入行任職駐場教練，對教練要求較少，一般負責健身中心場地的正常運作，健身教練人工大多是固定月薪/時薪。

私人健身教練：對教練外表，知識水平，溝通技巧要求都比較高，大多是跟學員一對一進行訓練，健身教練人工多少視乎學生數量而定，收入大多是佣金制。

健身教練收入

教練收入由駐場教練固定月薪1萬多至私人教練月入8-10萬都有市面上大部份都是私人教練，健身教練收入視乎教練的資歷及名氣而定，一般每小時400-1500一堂都有。由於健身教練屬於自僱人士，大部份健身教練收入都不穩定，基本上是「手停、口停」

健身教練招聘-應徵時需注意

溝通技巧：由於經常需要和客人溝通，一般健身中心比較注重健身教練的談吐及言行，必須讓人感覺誠實有禮健身教練英文及普通話語文能力都比較重要。

外型方面：任職健身教練不一定要「肌肉男/健美小姐」， 但儀表必須整潔及形象健康正面，盡量避免外露紋身比較好。

備有相關健身教練證書：除健身教練或體式能基礎證書外，伸展教練，復康教練及拳擊教練都是市場需求比較大的，擁有相關教練資曆面試會比較有優勢。

女健身教練：女健身教練入行人數一向比較少，由於部份客人會要求女健身教練授課，所以健身中心對女健身教練有一定的需求。女健身教練面試會比較有優勢。

如何尋找健身教練？

大型連鎖健身中心：好處健身室環境比較漂亮，儀器比較先進，健身中心分店都比較多壞處大型連鎖健身中心的健身教練質素往往比較參差，教練流失量較大，整間健身中心往往只得小數高質素教練，其他教練經常使用不良銷售手法推銷，健身教練價錢中等。

私人健身中心：好處是大部份私人健身中心都是由多名教練合資開辦，教練是股東之一，所以往往授課會比較落力及盡責，教學質素都比較高，健身教練條件比較好，適合有要求人士。壞處是健身教練價錢比較貴，場地設施及訓練器材比大型連鎖健身中心遜式，地點亦都比較少，私人健身中心的健身教練香港區較多。

健身教練平台（網上配對平台）：好處是大部分平台可以直接跟私人健身教練對話，溝通比較方便，而部份健身教練更可以上門授課，健身教練價錢比較便宜。壞處是由於只須透過網上登記便能成為健身教練，平台對教練規管有待改善，教練質素極為參差，例如：部份教練都是兼職教練，教練資歷比較一般。適合預算有限及教練上門教學的健身學員。

私人健身教練課程

如果你是運動新手，聘請私人健身教練絕對可以幫你節省很多時間，而且資歷豐富的健身教練可以用更短的教學時間令你掌握訓練技巧，完成訓練目標，省下更多學費。一位盡責的健身教練可以幫您-避免受傷風險-安排飲食計劃-編寫私人訓練計劃-建議合適營養補充品-為您編寫需要自行完成的訓練課程

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