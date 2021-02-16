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今天本土、境外均「+0」陳時中：最長紀錄是連續13天

邊上班邊練跑 陳瑋琳飆出全運會馬拉松銅牌

中央社 / 台北16日電
10年來陳瑋琳過著一邊上班、一邊訓練的雙重人生，不過她從來沒想過放棄，因為長跑已經成為她人生中的一部分。中央社
10年來陳瑋琳過著一邊上班、一邊訓練的雙重人生，不過她從來沒想過放棄，因為長跑已經成為她人生中的一部分。中央社

正午時分體育署大廳飄散著陣陣飯菜香，地下室的跑步機卻在高速運轉中，跑步機上的陳瑋琳正在進行日常訓練，她是體育署競技組的助理研究員，也是全運會女子馬拉松銅牌得主。

跳高出身，選手時期主攻200、400公尺短跑，陳瑋琳做夢都想不到，年輕時那個抗拒長跑的小女孩，在繞了一大圈後，成為長跑的忠實信仰者。

「我國中時，教練認為我心肺好、體力好，建議我改跑800、1500公尺，當時我一點都不想。」陳瑋琳調皮地笑說，她反對的理由很簡單：「長跑的訓練太累了。」

大學畢業後，陳瑋琳北上工作，她和大多數當年的隊友一樣，褪下跑衣和跑鞋，過了2、3年的正常上下班生活，直到10年前，有天她在健身房裡看到跑步機，她嘗試站上機器、按下按鈕邁開雙腳，這一連串地動作，意外地開啟她生命的另一扇門。

「一開始我也是只有跑20分鐘，沒想到越跑越快，接著30分鐘、40分鐘。」陳瑋琳燦笑地說，這時她才回想起當年啟蒙教練對她說過的話，也明白了：「原來我真的能跑。」

當時除了工作，陳瑋琳也在台北市大進修，她回憶上課時，經常能聽到比賽的鳴槍聲，她好奇上網一查，「我才發現原來現在路跑這麼夯。」

在好奇心驅使下，陳瑋琳試著報名參賽，也開始調整自己的訓練菜單，跑著跑著也越來越有成就感，她透露，2014台北富邦馬拉松是她生涯初馬，她就跑出3小時12分的好成績，不僅在國內女子組排名第3，甚至還達到隔年全國運動會的參賽門檻。

「當時因為恰好達標，加上嘉義縣又沒有馬拉松選手，所以我就參加了104年全運會，也拿到了銅牌。」陳瑋琳坦言，那時她一股腦瘋路跑，一年最多曾參加34場比賽，甚至週末2天都要出賽，她說：「就當成以賽代訓囉。」

許多過去同梯隊友看到她「轉性」練長跑，都覺得很不可思議，她也得意地說：「我是所有隊友當中，唯一現在還在跑的。」

也因訓練、參賽頻率太高，陳瑋琳身體負荷不了，最後臀大肌拉傷，讓她缺席了108年全運會，不過她一點都沒感到失望或落寞，「我跑步的動力不是跟別人比，而是跟自己比，只要訓練成果有顯現在成績上，或是成績有進步，比加薪更讓我開心、更有成就感」。

不管上班到多晚、多累，陳瑋琳一定會抽空擠出40分鐘到1個小時，維持至少10公里的自主訓練，對她來說，因為上班太忙、太累，所以無法運動，「這些都是懶惰的藉口」。

或許是常年運動、體態維持良好，從外表很難看出來陳瑋琳已經38歲，對她來說，跑步不單單是她的興趣，也早已是她生命的一部分，現在的她，已無法想像自己會有停下腳步的那一天。

全運會

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