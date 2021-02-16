最不愛運動的運動員 許馨文年過半百瘋重訓

自嘲是最不愛運動的運動員，體育署設施組組長許馨文在年過半百後，卻開始瘋狂愛上重量訓練，甚至還組成「婆婆媽媽」重訓團，身體力行推廣重訓的好處。

許馨文是田徑選手出身，直到上了台北體專（台北市立大學前身）才轉練射箭，也曾入選漢城奧運儲訓隊，短短練箭2年多她就締造驚奇，成為30公尺單局、雙局的兩項全國紀錄保持人，更沒人想到，在締造新猷當年，她就低調封弓。

當時台灣的體育選手畢業就等於失業，因此許馨文在調訓期滿歸建後，就提前著手規劃人生下一步，她通過體育特考成為公務員，也是從體委會（體育署前身）時期就一路在體壇公務體系服務的元老。

身高超過170公分的許馨文透露，當年因身高條件突出就被抓進田徑隊，她雖曾拿過區中運銅牌，不過她笑說：「我最討厭跑步。」而上了五專後，當年射箭運動剛開始推廣，她也順勢轉項，理由更爆笑，「因為體能可以練得比較少」。

自嘲是最不愛運動的運動員，為何到了50歲以後開始重訓，許馨文表示，就是因為是運動員出身，因此她對自己身體上的變化很敏感，「我知道自己的身體不比以前，我想找回控制身體的能力」。

在開始健身前，許馨文也曾嘗試過慢跑、瑜珈、有氧等，她笑說：「我討厭跑步，加上慢跑、有氧主要是鍛鍊心肺功能，而瑜珈只能強化柔軟度，都不是我要的。」

最後許馨文決定走進健身房，開始自主重訓，很快她就發現自己身體上的明顯改變，不過土法煉鋼練了2年，她發現身體進步有限，因此也開始購買教練課程。

如今許馨文健身已超過5年，去年體育署將地下室改建成小型健身房，她透過人事室找來教練和同仁分享重訓的好處，並請教練教導大家如何使用器材，在2次分享課結束後，她甚至「揪團」一起重訓。

談起她所籌組的「婆婆媽媽」重訓團，許馨文笑說，要參加這個團可是有門檻的，「年紀太輕，有生病的都不行，因為和我們年紀相同的，身體需要強化的肌力都差不多，再來我們不是醫生，就怕一起練出狀況沒辦法處理」。

重訓團成員之一的體育署資深員工就說，開始重量訓練後身體的確很有感，「以前坐辦公室久了都會腰酸背痛，現在全沒了，開始運動後精神也比較好」。

從過去最不愛運動的運動員，到如今成為「重訓大使」，經常和大家分享運動帶來的好，對於自己的轉變，許馨文仍嘴硬說：「重訓是訓練肌肉，不是運動啦。」