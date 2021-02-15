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高球／潘政琮開露營車征戰PGA 難忘兒時露宿廂型車

中央社 / 台北15日電
疫情攪局，旅美高球好手潘政琮度過特別的2020年，從安全考量開露營車征戰PGA，勾起兒時與父親、哥哥在全台各地比賽時曾露宿廂型車回憶，每當細數當年時光，都令他相當懷念。 聯合報系資料照
疫情攪局，旅美高球好手潘政琮度過特別的2020年，從安全考量開露營車征戰PGA，勾起兒時與父親、哥哥在全台各地比賽時曾露宿廂型車回憶，每當細數當年時光，都令他相當懷念。 聯合報系資料照

疫情攪局，旅美高球好手潘政琮度過特別的2020年，從安全考量開露營車征戰PGA，勾起兒時與父親、哥哥在全台各地比賽時曾露宿廂型車回憶，每當細數當年時光，都令他相當懷念。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情肆虐，美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）去年3月停賽後，同年6月重啟，潘政琮與老婆林盈君在PGA復賽後，為減少感染風險，避免搭機和住旅館，他們特別添購一台銀色露營車代步。

「她（老婆）一開始算是被我騙，她一開始沒什麼興趣。」潘政琮從腦海中浮現添購露營車的想法，到夫妻倆共同研究網路影片，由於兩人均認同安全的重要性，很快達成共識，不到一個月就實現買車計畫。

露營車內從電視、冰箱、微波爐、洗手台、瓦斯爐、床鋪、廁所等設備一應俱全，考量外帶食物也可能有風險，他們大多在露營車料理三餐，潘政琮也讚許老婆廚藝，「她很會煮飯，也曾經上過烹飪課，最重要如何用露營車設備去煮」。

由於露營車內冰箱空間有限，潘政琮透露，避免食物浪費或變質，每次買菜時必須先計畫好買菜的量。

露營車成為潘政琮與老婆林盈君另一個「家」，去年約7、8場PGA賽事都以車代步，長征至少超過1萬公里，最長的一次旅程，車程高達16小時，潘政琮很慶幸，有老婆和他輪流開車，另一人可以在旁休息，也因為有先前經驗，現在看到距離6、7小時車程的景點，他都直呼「蠻近的」。

林盈君則有不少收穫，她不諱言，一開始以露營車旅行「很辛苦」，必須運用車上有限空間，且最初球員配偶不能陪同進場，她那段時間待在車上時間很長，所幸後來逐漸抓到節奏，瞭解如何有效率整理物品，以及享受在營地中的蟲鳴鳥叫聲。

相較於旅館，潘政琮與老婆皆認同露營車營地環境安靜、床也更好睡，即使未來疫情結束，他們也不排斥繼續以露營車旅行，林盈君認為：「這應該是疫情下一種收穫，我們旅行選項多了一種選擇」。

其實去年露營車體驗並非潘政琮第一次露宿在車上，早在他小學時，父親潘榮和就曾帶著他和哥哥到全台各地參加青少年高球賽事，為了節省旅費，選擇在車上過夜。潘政琮表示：「一把露營車買下來時，就想到老爸當時載我和哥哥，到全台北、中、南比賽，至少有3、4年時間睡在箱型車，蠻懷念當時時光。」

往日回憶依舊歷歷在目，不過潘政琮坦言，「現在露營車比以前廂型車好多了」，露營車有蚊帳阻擋蚊子，但以前廂型車只能選擇打開窗戶、讓蚊子進入，或關窗忍受悶熱的天氣。

潘政琮在去年疫情停賽期間，除了在家中打造室內打擊室練球外，也化身「潘老師」教學，潘政琮表示：「之前舉辦訓練營教導小孩子時，老婆發現我在教學這一塊邏輯很清楚，也講得很好，她常常跟我說，我以後教學應該可以走出一條路。」

潘政琮當時並未把老婆的話放在心上，只是趁著這次疫情期間試水溫，開始拍攝教學影片上傳至YouTube頻道，除了老婆林盈君掌鏡外，從課程設計、講解到影片剪輯、後製，都由潘政琮親自操刀。

潘政琮推出第一支教學影片後，反應不錯，也成為他繼續投入的動力，到現在看到高球練習場有不少人仿效其教學方式練球，也讓他感到相當有成就感，希望未來能帶動台灣高球風氣。

潘政琮 高爾夫

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