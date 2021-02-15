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游泳／歐巴外型吸睛 台灣蝶王王冠閎國中就有奧運夢

中央社 / 台北15日電
「台灣蝶王」王冠閎去年成為台灣首名挑戰國際游泳聯盟泳將，強心臟的特質是屢破個人紀錄的關鍵，早在就讀國中時，他就曾在日本神社許願木牌寫下3個心願，包括前進東京奧運。 聯合報系資料照
「台灣蝶王」王冠閎去年成為台灣首名挑戰國際游泳聯盟泳將，強心臟的特質是屢破個人紀錄的關鍵，早在就讀國中時，他就曾在日本神社許願木牌寫下3個心願，包括前進東京奧運。 聯合報系資料照

「台灣蝶王」王冠閎去年成為台灣首名挑戰國際游泳聯盟泳將，強心臟的特質是屢破個人紀錄的關鍵，早在就讀國中時，他就曾在日本神社許願木牌寫下3個心願，包括前進東京奧運。

王冠閎今年1月剛滿19歲，從小學社團開始接觸游泳，小三正式加入校隊，而媽媽更是成就王冠閎游泳之路的關鍵推手。

「可能游泳校隊缺人，游泳社團教練跟我媽說，發現我游泳天份還不錯，叫我加入校隊。」媽媽私下替王冠閎報名校隊測試，王冠閎當時一度很生氣，「因為我那時候也沒很喜歡游泳，小時候很愛玩，什麼都想玩，加入校隊後，早上要早起訓練」。

王冠閎成為游泳校隊一員後，天生的水感，讓他比同年齡的小朋友領悟力更快，「成就感」拉近了他與游泳之間的距離。

游泳逐漸成為王冠閎生活的一部分，但他國中時曾因壓力大，一度萌生逃避的念頭，他回憶起那段日子，「每天訓練很緊繃、蠻想逃避練習，我有翹掉一次練習」，他後來待在家裡一整天、調整心態後，隔天又重新歸隊。

早在國一時，王冠閎心中就埋下前進奧運的種子，在一次前往日本移地訓練的機會，他在神社許願木牌寫下3個心願，「市中運要拿金牌、全中運要拿獎牌、參加東京奧運」。

不同於其他人，王冠閎並未將許願牌掛在神社牆上，而是選擇帶回台灣，似乎是要時時刻刻提醒自己，他後來不但實現第一個願望，高中3年還橫掃全國中等學校運動會18面金牌，並在2019年FINA世界青少年游泳錦標賽200公尺蝶式決賽，繳出1分56秒48成績，成功搶下東京奧運入場券。

那場游進東京奧運A標的世青賽，讓王冠閎至今印象深刻，他透露，前一站參加香港公開賽，成績不佳，後來與教練黃智勇一同遠征在匈牙利舉行的世青賽。

回憶起征戰世青賽日子，王冠閎表示：「人生地不熟，只能自己找休息區，而且那時候沒有治療師，賽前（肌肉）放鬆，都是黃教練在幫我按摩」。師徒倆相互扶持，最終如願達成進軍奧運的目標，他直呼：「蠻感動、蠻值得的。」

王冠閎自國中畢業、進入建國中學後，開始接受教練黃智勇指導、安排訓練計畫，黃智勇看著王冠閎一路成長，不但做好教練交代的事情，還成為學弟的榜樣，黃智勇表示：「其實（王冠閎）這樣的年紀、成就，有時候有些小脾氣或小反抗，我是覺得非常合理，但冠閎這部分是完全沒有，我覺得更難得。」

東京奧運延期後，王冠閎去年接獲國際游泳聯盟（ISL）卡利神鷹隊（Cali Condors）邀約，成為台灣加入ISL職業賽第一人，再次與教練黃智勇踏上匈牙利，那股熟悉的感覺再度湧上心頭。

初次登上ISL舞台，王冠閎處女秀就與美國蝶式短水道紀錄保持人席爾茲（Tom Shields）、奧運金牌南非選手利克羅斯（Chad Le Clos）同場較勁。

「完全就是很興奮的狀態，很想展現自己的感覺。」王冠閎一站上ISL舞台，得知有電視轉播，讓他更想要大展身手，他不諱言，越大的比賽、觀眾越多，自己會越興奮。

王冠閎ISL首戰就一鳴驚人，200公尺蝶式短水道游出個人最佳的1分50秒79，超越世青紀錄，並屢次將紀錄往前推進，但他坦言，賽前歷經隔離數天，還沒有完全適應，而對手的刺激，成為他突破的動力，「第一場遇到很強的對手，下去之後，我完全放手一搏，把這次當作最後一次感覺」。

王冠閎ISL處女秀表現同樣出乎黃智勇意料，原先賽前設定盼能在後段賽事超越全國紀錄，結果第一站比賽提前完成目標，黃智勇直指關鍵在於出發前訓練夠紮實。

王冠閎效力於卡利神鷹隊期間，結識隊友、美國名將德萊賽爾（Caeleb Dressel），有別於以往都是在電視或比賽看到德萊賽爾，對於王冠閎而言，「看他（德萊賽爾）有種神的感覺」。

王冠閎難得有機會與德萊賽爾近距離接觸，他讚許德萊賽爾親和力佳、沒有架子，還被對方當作弟弟照顧，讓他銘記在心。

王冠閎在ISL比賽期間屢創佳績，去年底更獲選體育運動精英獎的最佳男運動員，在國內人氣隨之攀升，返台後也曾被粉絲認出，他透露，曾有一次搭公車被偷拍，粉絲事後透過社群平台私訊傳照片給他，甚至最近搭捷運時，還被2名女生要LINE的聯絡方式。

脫掉泳鏡、換下泳褲，王冠閎穿上便服，白皙的皮膚和帥氣的臉龐，猶如韓國歐巴的外貌，也引起網友討論，不過目前就讀台師大的他，私底下也和其他大學生一樣，休假時喜歡到處逛街，放鬆心情，也愛火鍋、烤肉等美食。

王冠閎表示平時會略為關注流行趨勢，但不會盲目跟風，他習慣做自己，並秉持著「流行是人創造出來」的想法，他笑著說：「我應該可以創造自己的流行。」

王冠閎 全中運 羅斯

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