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高球／體壇模範夫妻檔 潘政琮、林盈君相處有秘訣

中央社 / 台北15日電
旅美高球好手潘政琮與老婆林盈君結婚4年多，和一般夫妻一樣，偶有歧見，更多時候是退一步為對方著想，並約好睡前得拋掉當天不愉快，除了和好，還要擁抱對方，展現甜蜜一面。 聯合報系資料照
旅美高球好手潘政琮與老婆林盈君結婚4年多，和一般夫妻一樣，偶有歧見，更多時候是退一步為對方著想，並約好睡前得拋掉當天不愉快，除了和好，還要擁抱對方，展現甜蜜一面。 聯合報系資料照

旅美高球好手潘政琮與老婆林盈君結婚4年多，和一般夫妻一樣，偶有歧見，更多時候是退一步為對方著想，並約好睡前得拋掉當天不愉快，除了和好，還要擁抱對方，展現甜蜜一面。

潘政琮2015年轉職業，2016年12月與老婆林盈君結婚，婚後多了林盈君陪伴，一同征戰美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）賽事，並在2019年RBC傳承高球賽拿下生涯首冠，2020年首度挑戰美國名人賽，拿下台將最佳並列第7成績。

潘政琮一路走來，儘管早已有「高球選手99%時間是輸家」心理準備，但難免有負面情緒，「我比賽打不好，會跟她抱怨哪裡做不好，當我情緒低落時，她通常會鼓勵我」，身為另一半的林盈君成為潘政琮最好的傾訴對象。

潘政琮與林盈君被視為體壇模範夫妻檔，不過潘政琮卻認為兩人跟一般夫妻都差不多，「也會吵架、有爭執」，但關鍵在於多了一份對對方的體諒，就像他能感受老婆離開台灣朋友圈、赴美生活，可能會很有壓力。

「互相體諒，我相信對方都可以感覺到。」潘政琮點出與其他人唯一的差別。

潘政琮舉例，即使自己做得不夠好，老婆不會當下指正，潘政琮透露：「她可能過幾天，等我情緒好一點再跟我說她想要說的話，這就是她的智慧。」

因為潘政琮夫妻間彼此瞭解，也避免可能的衝突，潘政琮坦言，若當下被老婆糾正，肯定無法馬上接受，而林盈君選擇「傾聽」，對他而言，就是最大的支持。

相較於其他運動，林盈君認為，高球通常以「家庭」為單位旅行，她認為與一般夫妻最大不同在於，「我們在工作上面，其實也是一個團隊」。

林盈君自認與潘政琮都屬於「挺有個性」的人，同樣很有想法，一旦溝通遇到障礙，會選擇讓彼此先冷靜，林盈君說：「我會跟對方說，邏輯不同，我們不要再僵持在這件事情上。」

談到夫妻相處秘訣，林盈君直指關鍵在於退一步替對方著想，不一定每件事都要爭是非對錯，且絕對不能在吵架時口出惡言，以免傷害夫妻感情。

每個人都會有情緒，需要時間、空間發洩，林盈君也不例外，她提到，「小潘其實也是非常貼心的人，所以我覺得這就是互相吧」。

潘政琮、林盈君不僅互相替對方著想，還約定每天睡前彼此得忘掉當天不愉快並和好，且要給對方一個擁抱。

潘政琮去年12月28日選在結婚紀念日當天舉辦公益高球名人賽，完成人生其中一個目標，他特別感謝林盈君諒解，而老婆一路陪伴與付出，都看在潘政琮眼裡，並有著說不盡的感謝。

「大家在螢幕上看的都是我，也都是為我喝采。」能有目前的成就，潘政琮歸功於背後有老婆照顧、持家，讓他無後顧之憂，可以繼續往前走。

潘政琮 高爾夫 美國名人賽

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