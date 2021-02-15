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韓國女排姊妹花霸凌同學 永久失去國家代表資格

中央社 / 首爾15日專電
南韓女排國家隊李多英外型甜美引球迷注目，與姐姐李在英有最美排球姊妹花之稱。圖片來源／ instagram
南韓女排國家隊李多英外型甜美引球迷注目，與姐姐李在英有最美排球姊妹花之稱。圖片來源／ instagram

出身運動世家的韓國女排選手姊妹花李在英、李多英日前傳出國中時曾對同學使用暴力，韓國排球協會表示，將取消兩人的國家代表資格，之後也不得參與國家代表選拔。

現年24歲，同屬仁川興國人壽保險排球隊的雙胞胎姊妹李在英與李多英10日爆出10年前、國中時在學校以暴力欺凌同學的消息，自稱曾遭霸凌的網友在網路上發文，舉出李氏姐妹的21項事跡，包括辱罵、拿刀威脅同學等。

李在英與李多英當天就在Instagram上傳手寫信照片，為過去犯下的錯誤向受害者道歉。所屬球隊今天宣布懲處兩人，決定將李在英與李多英無限期禁賽。

韓國排球協會相關人士今天接受韓聯社訪問時也表示，會方今天決定往後不再將李在英及李多英納入國家代表選拔名單。

從國小開始就在排球界活躍至今的李氏姐妹，在2019年的國際排球聯盟（FIVB）世界女排聯賽及東京奧運資格賽中都有出色表現，預期在不久後的東奧正式比賽中也將扮演關鍵角色。

韓國排協連續兩天召開會議後，今天決定將兩人從選手名單中剔除，之後將與韓國排球聯盟（KOVO）合作補足兩人留下的空缺，並強調會透過人權權益中心加強相關教育。

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