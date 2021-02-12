國際奧會：將與森喜朗接班人合作 安全舉辦奧運

日本東京奧運暨帕運組織委員會（東奧組委會）主席森喜朗請辭後，國際奧林匹克委員會（IOC）今天表示，將「一如既往致力」於今夏舉辦奧運。

東京奧運預計5個月後開幕，但森喜朗日前發表被控性別歧視的言論，在海內外引起憤怒，於今天正式請辭。

森喜朗挑選的接班人為84歲的日本足球協會前會長川淵三郎，被社群媒體上一些網友揶揄「又是老爺爺」。這種選任方式受到日本政府質疑，今天傳出川淵無意接棒。

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）說：「國際奧會將繼續與繼任者攜手在2021年舉行安全可靠的2020東京奧運。」

83歲的森喜朗3日在日本奧會（JOC）會議上發表「如果理事會有很多女性成員，會很花時間」等言論，遭指歧視女性。他4日公開道歉撤回發言，說無意辭去主席職務。儘管道歉了，日本海內外批評聲仍排山倒海而來。

今天森喜朗正式請辭，強調自己未曾有蔑視女性的意思。

東京奧運預定3月25日開始舉行聖火傳遞，7月23日東奧開幕，8月24日東京帕運開幕。