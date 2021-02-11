輿論批評擋不住了！ 傳森喜朗有意請辭東奧主席

日本東京奧運暨帕運組織委員會主席森喜朗日前因歧視女性發言掀波。日本放送協會（NHK）報導，他已向相關人士表達有意為失言風波負責，將請辭東奧組織委員會主席。

森喜朗接受日本北國新聞社採訪時表示，內心已下決定，12日將表明自己的進退。

森喜朗3日在評論日本奧會（JOC）要將女性理事比例提高到40%的目標時說，「女性多的理事會，將會很花時間」。此番言論經日媒報導後，海內外批評聲浪升高。森喜朗4日出面公開道歉撤回發言，他當時說沒有考慮辭去主席職務。

北國新聞今天報導，森喜朗對於要求他辭去主席職務的聲浪，他內心已做了決定，12日下午東奧組委會舉行「評議員會及理事聯席座談會」時，將表明自己的進退。

報導說，森喜朗先前早已說過，為了能讓東奧往前推動，自己隨時都可辭去東奧組委會主席職務。一般認為，森喜朗將辭去主席職務。

森喜朗對北國新聞說：「其實我很想今天就辭，但東奧組委會的幹部勸阻我不能辭。我認為我該做的事幾乎都做完了，如果身為會長（主席）的我變成是阻礙東奧前進的要因的話，那我就淡然離開。」