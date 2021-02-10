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足球／宣告鬧翻僅一周 德國球星博阿藤前模特女友竟陳屍公寓

聯合新聞網 / 綜合報導
德國足球球星博阿藤(左)與前女友倫哈特。 擷圖自倫哈特IG
德國足球球星博阿藤(左)與前女友倫哈特。 擷圖自倫哈特IG

據英國「太陽報」及「每日星報」最新報導，現年32歲曾在2014年巴西世界盃足球賽效力德國國家隊奪冠的球星博阿藤(Jerome Boateng)，在宣告與女友鬧翻後一周，這位25歲名為倫哈特(Kasia Lenhardt)的模特兒，被發現陳屍於柏林公寓，初步警方調查，死亡原因並無任何可疑之處。

現今為德國名門拜仁慕尼黑球員的博阿滕上周才宣布，他和倫哈特約會15個月後已經分手。在聲明中他說，「是時候與她(倫哈特)劃清界線並向我傷害的所有人道歉，包括前女友瑞貝卡（Rebecca）及其子女。」博阿藤宣稱，倫哈特是透過破壞自己與前女友瑞貝卡和家人的關係，成為他的女朋友，並且勒索了他。

據德國媒體先前更爆料，倫哈特上個月5日才開著博阿藤的車子酒駕，導致車子被註銷。

不過，這引發兩人口水戰，倫哈特在IG回應說，「由於他的謊言和不忠，所以我們中止了戀愛關係。」

然而倫哈特被發現身亡，使得兩人的交往話題又登上檯面。

博阿藤現效力德甲名門拜仁慕尼黑。 法新社
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