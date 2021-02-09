森喜朗歧視女性發言 國際奧會：完全不適當

日本東京奧運暨帕運組織委員會會長森喜朗因涉及性別歧視的發言引發爭議，國際奧林匹克委員會（IOC）今天聲明表示，森喜朗最近的發言完全不適當。

日本體育報Daily Sports電子版報導，83歲的森喜朗3日在評論日本奧會（JOC）要將女性理事比例提高到40%的目標時說，「女性多的理事會，將會很花時間」等涉及性別歧視的發言。

國際奧會今天在官網發布聲明，這25年來IOC對於女性在體育方面的躍進和支援懷有使命感。東奧組織委員會等應在各自負責的範圍內做好支援的籌備，以達成期待的目標。

對於森喜朗的發言，國際奧會表示，東奧組織委員會會長森喜朗的發言完全不適當，不符合IOC的公約與奧運主張男女平等的改革。

對於自己的發言被譴責為歧視女性，森喜朗4日下午公開道歉、撤回發言，但無意辭去組委會會長一職。國際奧會當天發出聲明表示，「此事到此為止」。但日本國內外批評浪聲未歇，因此IOC今天再度發聲明表達立場。

東奧組織委員會8日表示，在森喜朗3日那樣發言後，5天之內8萬名東奧志工中約有390人（約0.5%）退出，有2名聖火傳遞者退出。東奧組織委員會的客服中心5天內接獲約4550件抗議（電話350通、電郵4200封）。

此外，奧運的贊助廠商也批評，森喜朗的發言違反奧林匹克精神，是不適當的發言。