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110年全中運在雲林 可愛公仔高鐵站前亮相
牛年春節將屆，為宣傳110年全中運在雲林，縣府特地在雲林高鐵站前設置全運會吉祥物「雲凌王子、蘭心公主」公仔，迎接返鄉民眾及遊客，今天揭幕，縣長張麗善歡迎全國民眾來雲林和公仔拍照打卡留念。
張麗善說，為提升雲林縣整體道路景觀，增加都市美學及辨識度，縣府工務處每年春節期間都會在重要路段設置景觀意象，今年在雲林縣不動產開發商業同業公會贊助下，特別以玻璃纖維材質打造1對身高2米5、寬度1米8的3D立體全中運公仔「雲凌王子」、「蘭心公主」，結合春節應景掛設於高鐵前綠廊道的燈籠燈飾，希望能讓返鄉遊子感受年節氣氛。
張麗善說，睽違34年雲林再次承辦全中運，預定今年七月開賽，縣府透過徵選，以最能代表雲林意象的布袋戲及雲林縣花蝴蝶蘭，打造融合布袋戲傳統文化與現代時尚的「雲凌王子和蘭心公主」，感謝雲林縣不動產開發商業同業公會支持縣政推動，協助縣府打造「雲凌王子」、「蘭心公主」景觀意象，成為雲林新地標。
縣府工務處長王令堯表示，「雲凌王子、蘭心公主」公仔將永久設置在高鐵站前，讓來雲林遊玩的旅客步出高鐵站就能看到可愛的公仔，打造雲林觀光品牌形象。
今天由縣長張麗善、縣議員黃文祥、陳俊龍、廖偉晴、黃美瑤、王鈺齊、雲林縣不動產開發商業同業公會理事長張登陸、虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮代會主席林嘉弘、縣府工務處長汪令堯、教育處長邱孝文、高鐵雲林站專員吳貴英共同主持開幕式，場面喜氣又熱鬧。
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