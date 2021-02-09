110年全中運在雲林 可愛公仔高鐵站前亮相

牛年春節將屆，為宣傳110年全中運在雲林，縣府特地在雲林高鐵站前設置全運會吉祥物「雲凌王子、蘭心公主」公仔，迎接返鄉民眾及遊客，今天揭幕，縣長張麗善歡迎全國民眾來雲林和公仔拍照打卡留念。

張麗善說，為提升雲林縣整體道路景觀，增加都市美學及辨識度，縣府工務處每年春節期間都會在重要路段設置景觀意象，今年在雲林縣不動產開發商業同業公會贊助下，特別以玻璃纖維材質打造1對身高2米5、寬度1米8的3D立體全中運公仔「雲凌王子」、「蘭心公主」，結合春節應景掛設於高鐵前綠廊道的燈籠燈飾，希望能讓返鄉遊子感受年節氣氛。

張麗善說，睽違34年雲林再次承辦全中運，預定今年七月開賽，縣府透過徵選，以最能代表雲林意象的布袋戲及雲林縣花蝴蝶蘭，打造融合布袋戲傳統文化與現代時尚的「雲凌王子和蘭心公主」，感謝雲林縣不動產開發商業同業公會支持縣政推動，協助縣府打造「雲凌王子」、「蘭心公主」景觀意象，成為雲林新地標。

縣府工務處長王令堯表示，「雲凌王子、蘭心公主」公仔將永久設置在高鐵站前，讓來雲林遊玩的旅客步出高鐵站就能看到可愛的公仔，打造雲林觀光品牌形象。