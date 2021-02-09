高球／楊喻棠花蓮模式 東部基層扎根點明燈

花蓮海星小學五年級的楊喻棠，學習高球剛滿兩年就4度在月賽封后，包括上周南區2月賽女子D組奪冠，成為兩年來東部地區唯一的CD組月賽冠軍，是中華高協在花蓮扎根成功的典範，也為東部地區投入高球運動的小朋友點亮一盞明燈。

東部地區包括教練、場地、資訊情報等各項條件均與西部相去甚遠，讓很多有意投入高球的家長和小朋友卻步，但楊喻棠的爸爸楊昌斌不受環境枷鎖，走出一條不一樣的路，在最節約經費的操作模式下，嚴格訓練、認真比賽，追求進步，他說：「我們充份利用花蓮及全台各地球場提供的免費時段與設備，然後把經費投注在交通、住宿和比賽，如此而已。」

楊家父女經常往返於花蓮和西部的球場間比賽練習，對各球場的優惠政策耳熟能詳，也常藉由各項大師級訓練營吸收養份，楊昌斌說：「今年寒假涂阿玉老師在美麗華球場舉辦的訓練營，我們就很榮幸能夠加入，受惠良多。」

為兼顧學業，楊喻棠也常就近在球場旁的小學借讀，課業一點也不擔擱，她也很享受往返於東西部間打球的「花蓮模式」，因為每趟學程常加入旅遊觀光元素，都是嶄新的體驗，學習效果更佳，「可以跟很多不同的老師、教練學習，又可以交到很多新朋友，高爾夫對我來說不只是運動，更像是朋友之間的一種聯繫，打球就是認識新同學，走到哪都準備迎接友誼。」

楊昌斌表示，孩子學打高爾夫之後，彼此多了共同語言，思想更獨立，親子關係更融洽，。「行萬里路勝讀萬卷書，我目睹孩子的成長、蛻變，那是很奇妙的經驗。」

楊昌斌目前也是花蓮縣高爾夫委員會總幹事，為了推廣「楊喻棠花蓮模式」，他啟動了高爾夫牛年春耕計劃，「就從老師先下手， 說服他們的小孩加入高爾夫行列，希望有朝一日，我們可以組成一支球隊，從花蓮出發沿途挑戰全臺西部各縣市選手。」