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抗議森喜朗性別歧視言論 東奧志工爆退出潮！

聯合新聞網 / 綜合報導
為抗議東奧組委會會長森喜朗的歧視女性言論，東奧志工在5天之內已有390人接連退出。 路透社
為抗議東奧組委會會長森喜朗的歧視女性言論，東奧志工在5天之內已有390人接連退出。 路透社

東京奧運暨帕運組織委員會會長森喜朗，日前評論日本奧會要將女性理事比例提高至40%時，說出「評議員會議若有許多女性會花很多時間」的性別歧視言論而遭到抨擊，即使公開道歉仍未平息眾人怒火，根據《Sponichi Annex》報導，以往搶破頭報名的奧運志工，5天之內已有390人接連退出。

根據報導，森喜朗曾向日本奧會委員表示，「當你增加女性理事人數，如果她們的發言時間沒有受限，她們有困難結束發言，這很煩人」、「女性競爭意識強，當有一個人舉手，其他人也認為自己必須發言。結果所有人都發言」等性別歧視言論，引發各國媒體嚴厲批評，也讓日本民眾忿忿不平，紛紛要求森喜朗辭退會長之職。

而面對龐大民怨，日本政府仍不為所動，再度讓民眾不滿，根據報導，東奧組委會已在5天之內接到350通電話以及4200封電子郵件，內容有高達9成都是針對森喜朗而來。

而以往滿額的奧運志工，即便疫情肆虐仍有8萬人投入志工行列，而在森喜朗爆發歧視言論後，已有390人宣佈遞交辭呈，佔總志工人數約0.5%，若日本政府仍無實質作為，風波只會越演越烈。

森喜朗 日本 東京奧運 性別歧視 疫情

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