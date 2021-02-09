田徑／台灣之光！許樂、許安誼聽障世界紀錄獲認證

我國傑出聽障田徑選手許安誼與許樂，去年12月雙雙在109年全國田徑錦標賽締造聽障世界紀錄，經彙整相關資料送請國際聽障運動總會（ICSD）審查獲得通過，為我國聽障田徑發展史寫下新頁。

許安誼為現役聽障女子標槍世界紀錄保持人。 圖／教練楊木輝提供

許安誼為現役聽障女子標槍世界紀錄保持人，在台北市立大學陸上運動系系主任羅仁駿教練細心指導下，成績穩定提升全田賽擲出50公尺57佳績，第3度刷新自己保持的紀錄。

年僅17歲的許樂，是中華民國聽障者體育運動協會的潛優新秀培訓對象；在台中市大業國中簡慶宏教練的調教下，許樂100公尺跨欄屢創佳績，全田賽跑出13秒19的金牌成績除擠身我國田徑史上第三傑，更改寫聽障世界紀錄。

兩名女將未來仍有極大發展空間，有機會在2022年巴西達福林匹克運動會帶回雙金。