舉重／全國青年盃落幕 誕生28個全國紀錄

110年全國青年盃舉重錦標賽今落幕，總共誕生28個全國紀錄，其中年僅19歲的「舉重小精靈」林呈璟在女子組45公斤級一口氣打破青女、女子6個全國紀錄，成為本次的「紀錄製造機」；備受期待的男子81公斤級謝孟恩，則一舉破了5項全國紀錄，朝2022年亞運奪牌邁進。

本次青年盃最大亮點為舉重女神郭婞淳在女子64公斤級出賽，並在抓舉繳出107公斤的成績，刷新個人所保持的全國紀錄，也突破個人抓舉較不擅長的障礙，替今年東京奧運打了一劑強心針。

本屆最大驚奇林呈璟接觸舉重不到4年，原本主練田徑的她在高中才「轉行」，沒想到一鳴驚人，大一就在全大運擊敗亞運國手方菀靈封后，接著又在全運會破紀錄摘金，如今在青年盃更上一層樓，一舉刷新6項紀錄，成為備受期待的未來之星。

今年青年盃也誕生許多潛力股，包括高男55公斤級金牌高誌緯與銀牌羅聖翔，兩人都被協會點名有機會成為未來的台灣舉重國手。高誌緯表示，「這次比賽因腰傷沒能突破最佳成績，但仍在比賽中汲取許多經驗，接下來會努力養傷，希望能拚出更好的成績。」

舉重理事長張楊寶蓮認為，「本次青年盃提供選手一個寶貴的舞台，能以賽代訓檢視自己的訓練成果。4月的烏茲別克亞錦賽若能順利舉辦，對於男子組高展宏、陳柏任都還有一博奧運門票的機會；至於只要通過磅就能參賽的郭婞淳，青年盃就是最好的暖身賽。」

「舉重小精靈」林呈璟。 舉重協會提供

中華民國運動總會會長張朝國多年致力於推動國內體育發展，本次也出席青年盃為選手加油。他特別感謝政府機關的支持，尤其在疫情艱困的環境下，舉重協會排除萬難，才能如期舉辦，提供學生升學的管道，也是亞、奧運選手磨練的最佳舞台。

近年眾多國際舉重好手紛紛捲入禁藥之中，台灣也有零星誤食的個案，張楊寶蓮特別提醒選手，「食用禁藥傷身體，也是國際賽不能踩的紅線，我們也不可能24小時監督選手，有時感冒藥都可能含有禁藥成分，協會能做的就是加強宣導、上課和教育。」