超級盃／鬧場幕後主使竟是性感美女 靠此身價超過1億台幣

超級盃/男子脫褲鬧場狂奔達陣 色情網站賺進免費廣告

超級盃比賽發生男子鬧場事件,原來是幫色情網站打廣告,然而據英國「每日星報」報導,這家色情網站老闆的女友沃蘭絲基,就是在歐洲足壇赫赫有名的鬧場者,藉由2019年在歐洲冠軍盃決賽中一「跑」而紅,現在個人IG有350萬人追蹤,身價估計高達350萬英鎊(約台幣1.3億元)。

That streaker was the most interesting part of the entire Super bowl! 🤷🏽‍♀️ #SuperBowl pic.twitter.com/0twBoqLcOk

賽前沃蘭絲基在個人IG上傳一張令人玩味的照片,就是戴著酋長隊的商品毛帽,並說了「超級盃周日快樂!你挺那一隊呢?」結果竟有網友留言,想要看到她在場上狂奔鬧場。然而最終還是有人在超級盃鬧場,讓人聯想她是幕後主使之一。

「星報」就報導這家被宣傳的色情網站「Vitaly Uncensored」就是沃蘭絲基的男友所開的,藉由她過去的鬧場,使得這家網站打出名號,當然,沃蘭絲基也賺到粉絲的目光,現在成了網紅,專營相關運動商品代言,令她身價高達350萬英鎊,這遠比她鬧場的罰款來得多。

Here's what the #ChampionsLeague streaker Kinsey Wolanski is up to now after #SuperBowl streak https://t.co/c2txgXZE8J pic.twitter.com/N9px1V0Pvz