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超級盃／鬧場幕後主使竟是性感美女 靠此身價超過1億台幣

聯合新聞網 / 綜合報導
性感美女沃蘭絲基以鬧場闖出名號。 擷圖自沃蘭絲基IG
性感美女沃蘭絲基以鬧場闖出名號。 擷圖自沃蘭絲基IG

超級盃／男子脫褲鬧場狂奔達陣 色情網站賺進免費廣告

超級盃比賽發生男子鬧場事件，原來是幫色情網站打廣告，然而據英國「每日星報」報導，這家色情網站老闆的女友沃蘭絲基，就是在歐洲足壇赫赫有名的鬧場者，藉由2019年在歐洲冠軍盃決賽中一「跑」而紅，現在個人IG有350萬人追蹤，身價估計高達350萬英鎊(約台幣1.3億元)。

賽前沃蘭絲基在個人IG上傳一張令人玩味的照片，就是戴著酋長隊的商品毛帽，並說了「超級盃周日快樂！你挺那一隊呢？」結果竟有網友留言，想要看到她在場上狂奔鬧場。然而最終還是有人在超級盃鬧場，讓人聯想她是幕後主使之一。

「星報」就報導這家被宣傳的色情網站「Vitaly Uncensored」就是沃蘭絲基的男友所開的，藉由她過去的鬧場，使得這家網站打出名號，當然，沃蘭絲基也賺到粉絲的目光，現在成了網紅，專營相關運動商品代言，令她身價高達350萬英鎊，這遠比她鬧場的罰款來得多。

沃蘭絲基以鬧場出名：

Instagram

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