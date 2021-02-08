美國是否派隊參加東奧 拜登：仍待觀察

美國總統拜登今晚接受電台訪問時表示，美國是否派隊參加因疫情延期的東京奧運，依然有待觀察。此外，拜登也對體壇多元化議題發表意見。

日本政府、東奧主辦單位及奧委會官員都堅稱，今夏將如期舉辦奧運，並將針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）採取廣泛防疫對策，確保活動安全。

拜登在超級盃中場休息時接受Westwood One電台訪問，被問及是否認為東奧應該繼續舉行？拜登回說，任何決定都「必須以科學為依據」。

他指出：「我希望我們可以參賽，我希望有此可能性，但這仍待觀察。」他強調，日本首相菅義偉正「致力確保奧運能安全展開」。

就在職業美式足球聯盟NFL未能提拔少數族裔教練擔任高級職位，而面臨系統性種族主義的指控之際，拜登也談及多元化議題。

節目主持人問拜登，對今後的NFL是否有任何建議？拜登回說，球隊必須「出去看看，那裡有許多驚人的合格非裔美籍教練」。