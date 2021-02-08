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足球／金牛賀歲盃60隊參賽 新北足委會推廣以球會友

聯合報 / 記者黃顯祐／即時報導
金牛賀歲盃足球賽以金漆繕寫獎狀。圖／新北足委會提供
金牛賀歲盃足球賽以金漆繕寫獎狀。圖／新北足委會提供

新冠肺炎疫情仍嚴峻時刻，新北市體育總會足球委員會仍能在縝密規畫下舉行辛丑金牛賀歲盃足球賽，其間嚴格要求落實防疫規範等，使比賽順利落幕。今年的賀歲盃在1月30日於新莊田徑場開踢，並在昨天（7日）在錦和運動公園完賽並頒獎，賽事共有5種分齡、15小組、60隊、90場共計826位隊職員參賽，乃是我國歡送庚子、喜迎辛丑的最後一場國內足球大事。

無論是「辛丑年金牛賀歲盃」的命名，參賽隊伍限額60隊以寓意一甲子，還有以金漆繕寫獎狀的姓名與名次，亦或是球場開賽的擲筊選球、選邊等，都蘊含著農曆年節傳統的文化意涵，格外創新。

新北市體育總會足球委員會由總幹事華夏科大老師蔡尚明帶領的新北足委會團隊合力辦理該賽事，自2020年起，就持續規畫賀歲盃的架構及其文化意涵，且定位該活動志在推廣賽事的以球會友，每4隊成為1小組的循環賽，象徵四角齊全、四方安泰；每1小組總共6場賽事象徵六六大順；冠軍、亞軍、季軍、殿軍務求通通有獎，更是齊心慶賀新年的一團和氣。

新北市體育總會足球委員會未曾汲汲營營於擴大賽事規模，自始至終都將賀歲盃定位在以球會友的推廣賽事，同時結合足球運動與傳統文化。新北市體育總會足球委員會辦理賽事期間，力求場邊民眾不該口出粗鄙言語，肆意發洩個人情緒而找麻煩，並配合公衛防疫的考量。

金牛賀歲盃足球賽落實防疫規範。圖／新北足委會提供
金牛賀歲盃足球賽落實防疫規範。圖／新北足委會提供

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