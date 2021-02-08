森喜朗失言 遭英國權威媒體抨擊：東奧主席之恥

日本東京奧運組織委員會會長森喜朗3日失言表示，「女性多的理事會很花時間」，他於4日公眾道歉，並表示不會因自己的失言而下台，英國《Financial Times》在昨（7日）以「國際性的性別歧視 東奧主席之恥」為標題抨擊並分析。

《Financial Times》寫道，「雖然受到輿論批評，但森喜朗不會為此引咎離職，因為他完全沒有感受到這全球規模的恥辱，問題在於他在恭順和讚美的環境下成長，83歲的他性別歧視的思想早已根深蒂固。」

森喜朗在公開道歉時輕浮地表示，「我只是想讓我講的話變可笑和有趣」，由此可知，他並沒有改變自己的想法，而是認為把想法說出口而感到後悔而道歉，把外界的言論當作馬耳東風，那是因為過去權力比他小的日本男性不敢對他提出反對意見，從他的發言可以完全體現出這個人不論是禮節或外交手段都完全不及格。

該報還指出，雖然在日本社交媒體上流傳著「恥辱」一詞，但就日本的權力結構而言，消除這些界線無法一蹴可幾，而日本國民現在還必須接受因森喜朗失言引發的一連串輿論抨擊，文末記者也對此表達同情。