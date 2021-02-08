超級盃／布雷迪第5座MVP到手 個人7冠壓倒所有球隊

坦帕灣海盜隊今天在NFL超級盃以31：9擊敗堪薩斯市酋長隊，暌違18年奪下隊史第2冠，43歲四分衛布雷迪（Tom Brady）獲選MVP，也是生涯第5次獲獎，傳奇事蹟愈堆愈高。

布雷迪生涯20季領軍球隊10次闖進超級盃（新英格蘭愛國者隊9次），奪下7次冠軍，也助新東家海盜繼2003年後，再嘗超級盃封王滋味。

酋長由25歲四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）領軍，攻擊火力號稱全聯盟頂尖，賽前賭盤看好該隊完成2連霸，布雷迪今天用實際行動證明，自己雖到不惑之年，仍是全聯盟最能主宰戰場的四分衛。

NFL球隊在超級盃最多封王紀錄是愛國者、匹茲堡鋼人，都拿過6次冠軍，布雷迪個人奪冠次數就超過這兩隊，超級盃5次MVP也是史上最多，舊金山49人隊退役四分衛蒙塔納（Joe Montana）以3次排名第2。

今天賽後，布雷迪被問到下個球季是否歸隊，並未給出明確答案，強調海盜已是世界冠軍，沒人可以拿走。