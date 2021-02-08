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網球／逼烏克蘭小將胯下回擊 謝淑薇獲選WTA一月最佳好球
澳洲網球公開賽今日開打，台灣女單好手謝淑薇也將迎接首戰，而她先前在WTA500阿布達比女網賽，32強對上烏克蘭小將柯絲堤雅克(Marta Kostyuk)時，其中一次精彩來回獲選WTA一月最佳好球。
Hsieh Su-Wei dazzled you with this rally and is crowned January's shot of the month! 🤩— wta (@WTA) February 7, 2021
Presented by @Cambridge_FX. pic.twitter.com/1Bj9PxhcI9
影片中謝淑薇發球後，先是左右調動這位烏克蘭小將，接著上網打了個高吊球落在後方邊線，逼得柯絲堤雅克得從胯下回擊，謝淑薇輕鬆化解後拿下這分。
雖然結果不盡人意，謝淑薇最後以3：6、7：6、3：6吞敗，但這段精彩的來回獲得球迷青睞，以43%的得票率獲選為一月最佳好球，這也是她生涯第3度獲選，前兩次為2018年9月和2019年1月。
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