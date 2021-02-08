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超級盃／海盜一路狂電酋長稱霸 布雷迪奪7冠破紀錄

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
在43歲傳奇四分衛布雷迪領軍下，坦帕灣海盜隊以31：9擊敗堪薩斯市酋長隊，奪下隊史第2座超級盃。 法新社
在43歲傳奇四分衛布雷迪領軍下，坦帕灣海盜隊以31：9擊敗堪薩斯市酋長隊，奪下隊史第2座超級盃。 法新社

第55屆NFL超級盃今天在佛羅里達州坦帕開踢，坦帕灣海盜隊在43歲傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）領軍下，以31：9擊敗堪薩斯市酋長隊，奪下隊史第2座超級盃，布雷迪生涯第7冠到手，個人奪冠次數再破紀錄。

本屆賽事在雷蒙詹姆斯球場（Raymond James Stadium）進行，海盜成為史上首支在主場出賽的球隊，充分掌握主場優勢，比賽一開始0：3落後，但在第一節結束前37秒，布雷迪首次傳球達陣後，就一路領先到比賽結束。

酋長進攻火力被喻為全聯盟頂尖，賽前賭盤也被看好，不料遭到嚴密防守，幾乎一路挨打，挑戰2連霸、隊史第3座超級盃失利，25歲四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）未有傳球達陣紀錄，全隊只靠3次踢球射門攻下9分。

布雷迪全場3次傳球達陣，前兩次由接球員葛朗考斯基（Rob Gronkowski）接應，這對出身新英格蘭愛國者隊的老搭擋，歷年累積14次傳接球達陣成功，寫下NFL季後賽新高，葛朗考斯基在超級盃5次接球達陣也是新紀錄。

布雷迪生涯第10次進軍超級盃，奪下7座冠軍，也是轉戰海盜後首次封王；海盜相隔18年再奪超級盃，在現場25000萬名觀眾面前，成為史上首支在主場奪冠的球隊。

超級盃 坦帕灣海盜 堪薩斯酋長 NFL

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