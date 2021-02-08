超級盃／布雷迪3度傳球達陣 海盜上半場領先酋長

本季轉戰NFL坦帕灣海盜的明星四分衛布雷迪3度傳球讓隊友達陣，助球隊今天在超級盃上半場，以21比6領先攻守失序的堪薩斯酋長。

一年一度的職業美式足球聯盟NFL超級盃（Super Bowl）今天由傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）領軍的坦帕灣海盜（Tampa Bay Buccaneers）在主場迎戰四分衛新星馬霍姆斯（Patrick Mahomes）率領的堪薩斯酋長（Kansas City Chiefs），這是史上第一次有球隊在主場爭奪超級盃。

作客的酋長今天靠巴克（Harrison Butker）的射門率先拿下分數，但布雷迪一次假動作後的傳球助葛隆柯斯基（Rob Gronkowski）達陣，讓海盜以6比3超前，並於加踢得手後，在第1節7比3領先。

第2節一波進攻，海盜欲靠射門取分之際，酋長發生要命犯規，取得進攻機會的海盜，靠布雷迪直搗黃龍的傳球讓葛隆柯斯基再度達陣，加踢得手後，14比3領先酋長。

巴克在上半場快結束前的射門得手，讓酋長追回3分。上半場就要走完之際，酋長又出現犯規，布雷迪的傳球讓布朗（Antonio Brown）達陣，海盜之後的加踢成功，半場結束時便以21比6領先酋長。

這次的超級盃，43歲的布雷迪和年僅25歲的馬霍姆斯「世代對決」未演先轟動，現為球評的前達拉斯牛仔四分衛羅莫（Tony Romo）形容像是在看美國職籃NBA傳奇球星喬丹（Michael Jordan）對上詹姆斯（LeBronJames）。

喬丹曾率領芝加哥公牛奪下6座NBA總冠軍，在1990年代建立起「公牛王朝」；詹姆斯則於2000年後接管聯盟，陸續帶領邁阿密熱火（2次）、克里夫蘭騎士（1次）、洛杉磯湖人（1次）奪冠，手握4枚冠軍戒指。

布雷迪2000年進到新英格蘭愛國者，一待就是20季，曾9度率愛國者闖進超級盃、6次成功奪冠，最近一次是在2018-19年球季，自己4度拿下超級盃最有價值球員（MVP）、3次獲選年度MVP。被視為NFL史上最佳球員（GOAT）的他本季轉戰海盜，要挑戰生涯第7座、轉隊後第1座超級盃冠軍。

馬霍姆斯2017年才加入酋長，隔年就拿下年度MVP，生涯第3個球季就帶領球隊奪得超級盃冠軍，並收下超級盃MVP，被認為是下一個史上最佳球員。