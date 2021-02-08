網球／許育修奪第3座ITF男單冠軍 訓練成果獲肯定
台灣網球好手許育修7 日在ITF巡迴賽沙姆沙伊赫站冠軍賽，以6比4、6比4擊敗比利時選手波維，拿下第3座ITF男單冠軍，本季首站就傳出捷報，他相當開心，過去一年訓練成果獲肯定。
即將在4月滿22歲的許育修，世界排名第370，今年1月27日啟程遠征埃及，首站ITF巡迴賽沙姆沙伊赫站，一路闖進壓軸冠軍賽，今天迎戰排名第589的比利時選手波維（Arnaud Bovy），以6比4、6比4橫掃對手奪冠。
受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，近一年來許育修都待在台灣訓練，他表示：「雖然在台灣有比全國排名賽，但職業賽的強度還是比較強。」
這座冠軍對許育修而言也有不同感受，他坦言，出國首週心態與狀況還未調適到最佳狀態，「很開心這次在第一週就能進入比賽的節奏裡，最特別的是我這次是從會外打到冠軍，總共打了8場，很少會有這種特別的經驗」。
對於本季首站拿下冠軍，許育修相當開心，並直呼，「這也是對這一年訓練的肯定」。
除了許育修奪冠，台灣網球女將梁恩碩近期也傳出好消息，6日在ITF巡迴賽沙姆沙伊赫站女雙冠軍賽，與日本選手岡村恭香攜手，以1比6、6比4、10比3扳倒比利時的坎培（Magali Kempen）與白俄羅斯的陶比（Shalimar Talbi），拿下生涯第3座ITF女雙冠軍。
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