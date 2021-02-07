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游泳／日本抗癌美女泳士池江璃花子 復出首度站上頒獎台令人動容

聯合新聞網 / 綜合報導
抗癌女泳士池江璃花子(左)復出首度站上頒獎台。 擷圖自推特
抗癌女泳士池江璃花子(左)復出首度站上頒獎台。 擷圖自推特

日本游泳公開賽今日在東京水上運動中心進行最後一天賽事，「抗癌女鬥士」池江璃花子於女子50公尺自由式游出24秒91摘下銀牌，距離奧運A標只差0.14秒，並成功打破全日本大學紀錄，這是她自去年8月復出以來首度登頒獎台，上台那一刻令人動容，也真的有望進軍奧運。

長像甜美的池江璃花子，2019年傳出罹患血癌，原本是日本女子泳壇的明星，卻遭受到如此大打擊，但經過辛苦的治療過程後，她不放棄希望，重返泳池，直到在去年8月復出，當時在她以26秒32游完50公尺自由式，而在這次日本公開賽預賽游出25秒06，決賽游出24秒91，復出以來首次游進25秒內，離前進奧運更進一步。

但賽後池江璃花子說，「我不能說我的目標是奧運會。我想只是面對自己的身體狀況，有耐心的保持一點點進步。」

透過改善飲食，池江在不到一年的時間內就增加了6公斤，增加她的肌力，而她也將於2月20日至21日在東京公開賽繼續參加蝶式比賽，有望參加50公尺和100公尺。

東京奧運 日本 大學生 青年 抗癌

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