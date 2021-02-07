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游泳／日本抗癌美女泳士池江璃花子 復出首度站上頒獎台令人動容
日本游泳公開賽今日在東京水上運動中心進行最後一天賽事，「抗癌女鬥士」池江璃花子於女子50公尺自由式游出24秒91摘下銀牌，距離奧運A標只差0.14秒，並成功打破全日本大學紀錄，這是她自去年8月復出以來首度登頒獎台，上台那一刻令人動容，也真的有望進軍奧運。
【池江璃花子 復帰後初の表彰台】https://t.co/SQhNRGq3hI— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) February 7, 2021
競泳ジャパン・オープンは7日、最終日が行われた。白血病からの完全復活を目指す池江璃花子は女子50m自由形で24秒91で2位となり、復帰後4戦目で初めて表彰台に上がった。
長像甜美的池江璃花子，2019年傳出罹患血癌，原本是日本女子泳壇的明星，卻遭受到如此大打擊，但經過辛苦的治療過程後，她不放棄希望，重返泳池，直到在去年8月復出，當時在她以26秒32游完50公尺自由式，而在這次日本公開賽預賽游出25秒06，決賽游出24秒91，復出以來首次游進25秒內，離前進奧運更進一步。
但賽後池江璃花子說，「我不能說我的目標是奧運會。我想只是面對自己的身體狀況，有耐心的保持一點點進步。」
透過改善飲食，池江在不到一年的時間內就增加了6公斤，增加她的肌力，而她也將於2月20日至21日在東京公開賽繼續參加蝶式比賽，有望參加50公尺和100公尺。
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