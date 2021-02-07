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拳擊／名將史賓克斯67歲癌逝 曾擊敗傳奇人物阿里

中央社 / 洛杉磯6日綜合外電報導
史賓克斯擊中阿里的鼻子。 美聯社
史賓克斯擊中阿里的鼻子。 美聯社

公關人員表示，前世界重量級拳擊冠軍史賓克斯（Leon Spinks）昨天辭世，享壽67歲。史賓克斯曾於1978年擊敗拳壇傳奇阿里（Muhammad Ali）奪冠。

根據The Firm PR公司提供給拉斯維加斯（LasVegas）電視台KVVU的聲明，抗癌5年的史賓克斯去年12月在拉斯維加斯住院，最終不敵病魔辭世，妻子布倫達（Brenda Spinks）陪伴在側。

聲明表示：「他使用伴他熬過多場人生挑戰的相同技巧、風度和膽量，面對這場最後戰役。」

「李昂（史賓克斯）曾對抗多場疾病，他展現韌性，從沒失去招牌笑容。他從不認輸，顯露出史賓克斯的堅定本色。」

法新社報導，史賓克斯在拳壇寫下26勝17敗3平手的成績，14次將對手擊倒（KO），但他後來一直難以重拾在職涯初期就獲得的名望。

史賓克斯1976年代表美國出戰蒙特婁奧運，他帶著大露牙縫的招牌笑容，在輕重量級項目奪金。6個月後，他以23歲之齡成為職業拳擊手。

1978年2月15日，史賓克斯雖只有7勝1平手共8場職業拳賽的經驗，就在拉斯維加斯希爾頓飯店（HiltonHotel）對上阿里。

當天史賓克斯打滿15回合後贏得分歧判決（splitdecision），擊敗時年36歲的阿里。史賓克斯則以踏入職業拳壇13個月，成為史上在最短時間內奪下重量級冠軍的選手；這也是史賓克斯職業生涯的巔峰。

不過7個月後，阿里和史賓克斯在紐奧良（NewOrleans）超級巨蛋（Superdome）重逢。阿里在7萬人面前打完15回合後以一致判決（unanimous decision）奪勝。

阿里

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