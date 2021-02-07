舉重／「舉」起家庭經濟重擔 黃宜甄年僅15歲就有奧運夢

110年全國青年盃舉重錦標賽進入第六天賽程，亞洲青年暨青少年舉重錦標賽國手，來自彰化社頭國中的黃宜甄今天在國中女生49公斤級出賽，她抓舉開把就以66公斤領先群雄，最終以72公斤坐收，挺舉雖然第三次試舉挑戰92公斤失敗，不過90公斤也已經是個人最佳成績，最終以抓舉72公斤、挺舉90公斤，總和162公斤三破全國青少女紀錄，其中總和更是將原紀錄148公斤向上提升了多達14公斤，輕鬆封王摘金。

來自彰化社頭國中的黃宜甄出身清寒家庭，她四歲時父親就與來自印尼的母親離異，黃宜甄從小由父親及奶奶扶養長大，不料幾年前父親被檢查出口腔癌身體日漸虛弱無法工作，家庭經濟停擺，在失去經濟支柱的狀況下，年僅國中的黃宜甄被迫「舉」起家中的重擔，與兩個哥哥一同分擔生活費及父親的治療費。

國中女生組49公斤級金牌黃宜甄(中)。 舉重協會提供

中華民國體育總會會長張朝國口中「國家未來的奪牌希望」、「第二個郭婞淳」指的正是黃宜甄，更期待有著超齡表現的她有機會在2022杭州亞運及未來的奧運賽場上揚眉吐氣；事實上，黃宜甄在這次青年盃比賽參賽的49公斤級並非她的目標級別，她不好意思地說：「幾個月前不小心沒控制好自己的嘴，讓體重重了，有點後悔，原本想靠青年盃力拼45公斤級的亞運培訓資格，不過教練不希望急速減重而影響表現，索性就往49公斤級參賽」，雖然越級參加49公斤級比賽，不過她成績依然橫掃對手，以高出62公斤的總和成績贏了第二名來自桃園大成國中夏佩怡（總和成績100公斤）終以162公斤成績稱冠，並破全國青少年女子49公斤組全國紀錄。

黃宜甄賽後表示，滿意這次自己的表現，挺舉、抓舉都是生涯最佳，由於奧運並無45公斤級組別，目標將是拚亞運45公斤級的比賽，未來再往49公斤級的奧運賽場挺進；謝志典教練認為黃宜甄今天整體表現還不錯，都有順利達到賽前所設定的目標，尤其抓舉部分順利舉起72公斤，有點超乎預期。

中華民國體育總會張朝國會長代表致贈破紀錄獎金，左起張朝國會長、黃宜甄、謝志典教練。 舉重協會提供

由於校內訓練環境、器材陽春，黃宜甄這樣的成績更顯珍貴，謝志典教練也特別感謝舉重協會張楊寶蓮理事長、中華民國體育總會張朝國會長邀請教育部體育署學校教育組王漢忠組長前來觀賽及關心，也允諾給予學校更多的支援，期盼能做為黃宜甄及其他選手們的「最強後盾」。