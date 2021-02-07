網球／澳網第5種子 詹家姊妹熱身賽奪亞軍

我國女雙好手詹詠然／詹皓晴，澳網前的熱身賽墨爾本女網賽一路闖關決賽，名列第2種子的詹家姊妹今天和頭號種子捷克組合卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）／絲妮柯娃（Katerina Siniakova）爭奪最後金盃，可惜第二盤戰到「搶7」落敗，以3：6、6：7（4：7）屈居亞軍。

受新冠肺炎疫情影響，詹家姊妹從去年卡達公開賽後就再沒出賽，美網和延期的法網都沒與會，相隔11個月才回歸賽場；姊妹倆上月飛往墨爾本，經隔離後在澳網前的熱身賽登場，4強賽在「超級搶10」中驚險以11：9拿下決賽門票，繼2019年9月的泛太平洋公開賽後再闖最終戰。

今天碰頭號種子組合，詹家姊妹第一個發球局就遭破，雖馬上回破，但3：3後的兩個發球局都失手，以3：6讓出首盤。

第二盤兩組人馬各互破兩次，其中詹家姊妹先取得6：5的盤末發球局優勢，但關鍵12局又遭破發，戰局進入「搶7」；搶7中詹家姊妹先取得4：2優勢，但捷克組合連破詹家姊妹發球分，連下5分下演出逆轉勝，捧回澳網開戰前的冠軍盃。

詹家姊妹接續就要投入澳網，兩人列第5種子，目前女雙籤表還沒出爐。