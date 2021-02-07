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網球／詹詠然詹皓晴直落二吞敗 墨爾本女網賽女雙獲亞軍

中央社 / 記者黃巧雯台北7日電
詹詠然、詹皓晴挺進女雙四強賽。圖／劉雪貞提供
詹詠然、詹皓晴挺進女雙四強賽。圖／劉雪貞提供

台灣網球雙打姊妹花詹詠然詹皓晴今天在墨爾本女網賽女雙決賽，以3比6、6比7（4比7）不敵捷克組合，開季首站以亞軍作收，後續將在澳網聯手出擊。

4大滿貫賽之一的澳洲網球公開賽，8日起將在墨爾本舉行，墨爾本女網賽為澳網開打前的熱身賽，受疫情影響，詹詠然與詹皓晴自去年2月卡達公開賽後就未再參賽，相隔11個多月後再度上陣，且在本季首站就直闖決賽。

詹家姊妹決賽對手為捷克組合卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）與斯尼科娃（KaterinaSiniakova），詹家姊妹過去與捷克組合兩度激戰至決勝盤，都敗下陣來。

雙方今天決賽再度碰頭，詹家姐妹開賽就遭遇危機，首局發球局遭對手攻破，不過下一局隨即還以顏色，但盤末發球局連續失守，首盤以3比6讓出。

詹家姊妹次盤錯失第3局破發機會，兩組人馬一路拉鋸第6局，遭到對手破發得逞，詹家姊妹回穩後，第7局、11局兩度攻破對手發球局，但第12局發球局未能保住，雙方激戰至搶七。

詹家姊妹在搶七大戰，一度以4比2領先，可惜未能把握機會，最後是以4比7吞下敗仗。

詹皓晴 詹詠然

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