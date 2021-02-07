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NFL／不能太嗨的超級盃 美CDC建議大型派對別歡呼

中央社 / 佛羅里達州坦帕6日綜合外電報導
路透社
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今年想前往現場觀賞NFL年度冠軍賽超級盃的球迷，可能得做好心理準備了，因為美國疾病管制暨預防中心（CDC）建議，參加大型派對應避免「大喊和歡呼」。

一年一度的職業美式足球聯盟（NFL）超級盃（Super Bowl）即將於明天開打，是全美最盛大的非官方節日之一，但今年受到疫情影響，球迷們得接受一個非常不一樣的現實。

CDC指南指出，參加大型派對應避免「大喊和歡呼」，並避免在「人多時」前往廁所。

今年超級盃，傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）領軍的坦帕灣海盜隊（Tampa Bay Buccaneers），將在主場挑戰四分衛新星馬霍姆斯（Patrick Mahomes）率領的堪薩斯酋長隊（Kansas City Chiefs），上演一場精采的「世代對決」。

堪薩斯酋長去年靠著大逆轉，奪下睽違50年的超級盃冠軍。

此外，NFL表示，已向總統拜登（Joe Biden）提議要將聯盟的30座場館轉為大型接種中心，以提高美國各地的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）接種率。

NFL主席古德爾（Roger Goodell）4日致函拜登，提出這項建議。

古德爾在信中表示：「NFL與我們32個成員球隊決定盡一己之力，確定社區盡可能廣泛地供應疫苗。」

「為了那項目標，每支NFL球隊都將與地方、州及聯邦衛生官員合作，提供場館供普羅大眾大規模施打。」

亞利桑那紅雀（Arizona Cardinals）、亞特蘭大獵鷹（Atlanta Falcons）、巴爾的摩烏鴉隊（Baltimore Ravens）、卡羅來納黑豹（CarolinaPanthers）、休士頓德州人（Houston Texans）、邁阿密海豚隊（Miami Dolphins）、新英格蘭愛國者（NewEngland Patriots）等7支球隊已提供場館作為接種場所。

NFL

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