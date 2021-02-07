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網球／針對東奧主席失言 大坂直美：希望他有點知識
日籍網球好手大坂直美昨（6日）日在澳洲網球公開賽前受訪，針對東京奧運組委會主席森喜朗日前的歧視女性言論發表看法「希望他能理解他的發言是錯的。」
東京奧運組委會主席森喜朗日前受訪時表示，「如果理事會有很多女性成員，會很花時間」，言論一出便受到海內外網友抨擊，他隨後也道歉「要為自己輕率的發言表示歉意」，並透露自己的發言「完全無意蔑視女性」。
大坂直美年僅23歲就擁有3座大滿貫女單后冠，而她也是今年澳網的大熱門，她在墨爾本受訪時表示，「我看了他的對外發言，我覺得這不是件好事，還需要再了解一下他說這句話的背景，但我希望這些有話語權的人需要有點知識」，並「希望他能理解他的發言是錯的。」
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