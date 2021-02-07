快訊

松聯豹哥發跡眷村三分天下 竹聯四海總動員送最後一程

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／針對東奧主席失言 大坂直美：希望他有點知識

聯合新聞網 / 綜合報導
日籍網球好手大坂直美昨（6日）日在澳洲網球公開賽前受訪，針對東京奧運組委會主席森喜朗日前的性別歧視發言發表看法，表示，「希望他能理解他的發言是錯的。」 歐新社
日籍網球好手大坂直美昨（6日）日在澳洲網球公開賽前受訪，針對東京奧運組委會主席森喜朗日前的性別歧視發言發表看法，表示，「希望他能理解他的發言是錯的。」 歐新社

日籍網球好手大坂直美昨（6日）日在澳洲網球公開賽前受訪，針對東京奧運組委會主席森喜朗日前的歧視女性言論發表看法「希望他能理解他的發言是錯的。」

東京奧運組委會主席森喜朗日前受訪時表示，「如果理事會有很多女性成員，會很花時間」，言論一出便受到海內外網友抨擊，他隨後也道歉「要為自己輕率的發言表示歉意」，並透露自己的發言「完全無意蔑視女性」。

大坂直美年僅23歲就擁有3座大滿貫女單后冠，而她也是今年澳網的大熱門，她在墨爾本受訪時表示，「我看了他的對外發言，我覺得這不是件好事，還需要再了解一下他說這句話的背景，但我希望這些有話語權的人需要有點知識」，並「希望他能理解他的發言是錯的。」

東京奧運 森喜朗 性別歧視 澳洲 大坂直美

相關新聞

網球／針對東奧主席失言 大坂直美：希望他有點知識

日籍網球好手大坂直美昨（6日）日在澳洲網球公開賽前受訪，針對東京奧運組委會主席森喜朗日前的歧視女性言論發表看法「希望他能理解他的發言是錯的。」

墨爾本女網／詹家姊妹晉決賽 挑戰相隔16個月首冠

我國女雙好手「詹家姊妹」詹詠然／詹皓晴，今天在澳網熱身賽墨爾本女網賽Gippsland Trophy第二站四強賽，碰上俄...

澳網／籤表終於出爐 盧彥勳首輪迎戰美巨人

即將在8日點燃戰火的2021澳洲網球公開賽昨天公布單打籤表，我國男單好手盧彥勳將在首輪遭遇身高211公分的23歲美國巨人...

澳網／指定飯店出現確診 507人篩檢結果全為陰性

澳洲網球公開賽主辦單位今天表示，篩檢後未再出現新的染疫者，讓這場大滿貫賽事的準備工作能夠回到正軌

推廣運動7縣市績效特優 民眾習慣不受疫情影響

109年運動ｉ台灣縣市績效評核頒獎典禮今天舉行，基隆市、台北市、新北市、桃園市、台中市、南投縣及高雄市等7個縣市表現優異...

墨爾本女網／不受染疫風波影響 詹家姊妹直落二晉四強

我國女雙好手詹詠然／詹皓晴今天在澳網熱身賽墨爾本女爾賽Gippsland Trophy第二站女雙八強賽登場，面對俄羅斯鮑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。