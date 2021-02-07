東奧選手村疫情下無人住如死城 網友建議改成「這用途」獲讚

日本受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，緊急狀態令至今仍未解除，原定在2020年舉行的東京奧運被迫延遲至2021年7月舉辦。當地有網友於推特（Twitter）分享相片，拍到選手村冷清的狀況，因為奧運延期，選手村現時無人入住，冷清得如死城一樣。

該網友於推特（Twitter）上載相片，表示拍到奧運選手村最新情況。選手村本來在上年落成後，即可讓世界各地的國家隊選手在比賽期間前來入住，當奧運結束後就會變成當地人的公寓。不過因應疫情，東京奧運比賽被迫延遲。

照片中可見，選手村有多幢住宅式公寓，不過卻成了「無人村」，冷清得令人心寒。有網友建議選手村現時可改成「隔離村」，讓確診人士暫時遠離人群，避免交叉感染。

其回應獲大量讚好，部份網友更留言批評政府至今的防疫政策不足，才導致奧運延遲，「希望今年疫情變好」、「不能想像奧運何時才開始」、「直接把它變公寓放售吧」。

奧運選手村本來在去年建成後，即可讓世界各地的國家隊選手在比賽期間前來入住，當奧運結束後就會變成當地人的公寓。圖／Twitter

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文章授權轉載自《香港01》