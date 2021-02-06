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墨爾本女網／詹家姊妹晉決賽 挑戰相隔16個月首冠

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
詹家姊妹將在明天挑戰相隔16個後月的首冠。 圖／劉雪貞提供
詹家姊妹將在明天挑戰相隔16個後月的首冠。 圖／劉雪貞提供

我國女雙好手「詹家姊妹」詹詠然詹皓晴，今天在澳網熱身賽墨爾本女網賽Gippsland Trophy第二站四強賽，碰上俄羅斯搭擋布琳可娃／庫德梅托娃，最終以6：2、3：6、11：9勝出，復出首戰就獲得爭冠機會。

自從去年卡達公開賽後就受到疫情影響未再出賽的詹詠然／詹皓晴，為了備戰8日開打的澳洲網球公開賽，在上月中就飛往墨爾本備戰，並在經過隔離後以女雙第二種子身份參加Gippsland Trophy第二站賽事。

在一路挺進到四強賽後，詹詠然／詹皓晴今天碰上俄羅斯組合布琳可娃／庫德梅托娃，在首局2：2後，詹詠然／詹皓晴靠著兩度破發連拿4局，以6：2輕鬆拿下首盤，不過第二盤俄羅斯組合狀態也回穩，在未被破發的情況下反倒是兩度破發，以6：3將戰局扳平。

決勝盤超級搶十兩組人馬一路拉鋸到9：9後，詹家姊妹頂住壓力連拿兩分，以11：9驚險搶下決賽門票，將在明天爭奪本季首冠，也是繼2019年9月的泛太平洋公開賽後首冠。

詹皓晴 詹詠然 羅斯

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