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推廣運動7縣市績效特優 民眾習慣不受疫情影響

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
109年運動ｉ台灣計畫，7縣市榮獲績效特優全體大合照。圖／體育署提供
109年運動ｉ台灣計畫，7縣市榮獲績效特優全體大合照。圖／體育署提供

109年運動ｉ台灣縣市績效評核頒獎典禮今天舉行，基隆市、台北市、新北市、桃園市、台中市、南投縣及高雄市等7個縣市表現優異，另就調查結果看來，去年雖然出現新冠肺炎疫情，但有七成民眾運動不受影響。

體育署舉辦「運動ｉ台灣縣市績效評核」頒獎典禮，邀請去年推展績效特優縣市的教育、體育局（處）長代表出席，名單包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、台中市、南投縣及高雄市等7個縣市。

體育署署長張少熙表示，為推廣全民運動，發展地方運動特色，體育署從2016年開始推動「運動ｉ台灣」計畫，透過「中央倡導、地方協力」的模式，整合各縣市政府資源，打造多樣且優質的運動環境，鼓勵國人規律從事運動。

從歷年運動現況調查結果顯示，我國規律運動人口比例逐年成長，109年雖然受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，但因疫情控制良好，七成民眾運動不受影響，八成民眾生活快樂，看得到推動全民運動政策成效。

現場除獎牌頒贈儀式外，也有各獲獎縣市辦理特色運動的成果與案例展覽，透過展示過程，讓各縣市進行交流與經驗分享，更可作為其他縣市的參考。

體育署張少熙署長（前）出席109年運動ｉ台灣縣市績效評核頒獎典禮與22縣市代表合影。圖／體育署提供
體育署張少熙署長（前）出席109年運動ｉ台灣縣市績效評核頒獎典禮與22縣市代表合影。圖／體育署提供

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