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墨爾本女網／不受染疫風波影響 詹家姊妹直落二晉四強

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
詹詠然、詹皓晴挺進女雙四強賽。圖／劉雪貞提供
詹詠然、詹皓晴挺進女雙四強賽。圖／劉雪貞提供

我國女雙好手詹詠然詹皓晴今天在澳網熱身賽墨爾本女爾賽Gippsland Trophy第二站女雙八強賽登場，面對俄羅斯鮑茲科娃（Marie Bouzkova）／西班牙托摩（Sara Sorribes Tormo），最終以兩個6：4直落二取勝，挺進到四強賽。

受到大會隔離飯店出現志工確診狀況影響，原訂昨天登場的女雙八強賽移至今天登場，而今天賽前也傳出該飯店內的選手與球賽相關工作人員在經採檢後，都呈現陰性反應，疫情並沒有出現擴大的狀況。

在隔了一天再出賽的情況下，女雙第二種子的詹詠然／詹皓晴今天仍展現不錯的狀態，在首盤就搶先破發一度取得3：0領先，儘管該盤也被對手兩度破發得手，但仍是以6：4先下一城。

第二盤詹家姊妹複製了首盤前段的表現，再度取得3：0的領先優勢，儘管盤中一度被對手扳平，但靠著最後三局兩度破發得手，再以6：4搶下四強門票，拿下今年第二勝。

詹皓晴 詹詠然 澳網

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