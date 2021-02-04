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澳網／疫情籠罩熱身賽中斷 主席仍有信心下周登場

中央社 / 墨爾本4日綜合外電報導
澳網大會主席提列。 歐新社
澳網大會主席提列。 歐新社

澳洲網球公開賽主席提列（Craig Tiley）表示，儘管因出現2019冠狀病毒疾病新確診例中斷今天澳網熱身賽，迫使數百球員和隊職員被隔離，但「絕對有信心」澳網將在下週登場。

澳洲墨爾本一家防疫旅館員工病毒檢測呈陽性反應後，當局重新實施防疫限制措施，超過500名網球員和隊職員今天被下令隔離。

墨爾本防疫旅館確診病例是在3日晚間通報。墨爾本所在的維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）告訴媒體，第一輪檢測沒有發現新確診病例。

他說，「儘管無法保證」，但澳洲公開賽可能會如期舉行。

提列表示，澳網將在下週一（8日）如期舉行，目前還沒有取消的計畫。原本今天將在墨爾本舉行的6場熱身賽暫停。

他告訴媒體：「我們絕對有信心澳網會如期舉行。將按照計畫明天繼續比賽。」

「我們有3週半的網球比賽要打，我們會如期進行。」

澳網

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